«Mission Silberlocke»: σε ελεύθερη μετάφραση «αποστολή των γκριζομάλληδων». Έτσι αποκαλούν το σχέδιό τους για τη διάσωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Αριστεράς (Die Linke) τρία ιστορικά στελέχη της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σύνθετου γερμανικού εκλογικού συστήματος. Το γερμανικό σύστημα δίνει στους ψηφοφόρους το δικαίωμα διπλής ψήφου στις ομοσπονδιακές εκλογές: μια για τον υποψήφιο της προτίμησής του και μια για το κόμμα της προτίμησης.



Αυτές οι δύο επιλογές μπορεί να ταυτίζονται, μπορεί και όχι. Ποιοι είναι οι «τρεις γκριζομάλληδες» όμως που θέλουν να βάλουν την Αριστερά στη βουλή, δεδομένου ότι μέχρι τώρα κινείται κάτω από το όριο του 5%, που απαιτείται για είσοδο ενός κόμματος στην Μπούντεσταγκ;

Γκύζι, Ράμελο, Μπαρτς

O 76χρονoς Γκρέγκορ Γκύζι, γεννημένος στο Ανατολικό Βερολίνο, είναι ταυτισμένος με την πορεία της Αριστεράς και των μεταμορφώσεών της, από την εποχή της κομμουνιστικής DDR μέχρι σήμερα. Ήταν ο τελευταίος επικεφαλής του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας μέχρι το 1990. Μετά την Επανένωση πρωτοστάτησε σε όλα τα βήματα της μετακομμουνιστικής Aριστεράς. Διετέλεσε επικεφαλής της Κ.Ο. της Αριστεράς στην Μπούντεσταγκ μέχρι το 2015 αλλά και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ 2013 και 2015, την περίοδο του μεγάλου συνασπισμού υπό την Άνγκελα Μέρκελ, όταν η Linke ήταν τρίτο κόμμα. Κατέχει σε βάθος και θέματα που αφορούν την Ελλάδα, ενώ σε συνέντευξή του στην DW το 2023 μίλησε θετικά για τη συμβολή του Αλέξη Τσίπρα.



Ο Ντίτμαρ Μπαρτς, 66 ετών, από το Μεκλεμβούργο-Πομερανία έχει μακρά πορεία στην Αριστερά ως επικεφαλής της Κ.Ο. του κόμματος επί σειρά ετών. Μάλιστα μοιραζόταν τα ηνία στην κοινοβουλευτική ομάδα με την Σάρα Βάγκενκνεχτ, πριν αυτή αποχωρήσει από το κόμμα για να ιδρύσει την ομώνυμη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ. Το 2021 ο Μπαρτς εξελέγη στη γερμανική βουλή μέσω της «πρώτης ψήφου» στο Ρόστοκ.



Ο 68χρονος Μπόντο Ράμελο, ο τρίτος εκ των «space cowboys» (όπως τους χαρακτήρισε ο Γκρέγκορ Γκύζι με αναφορά στην ομώνυμη ταινία), θεωρείται επίσης ήρωας της Αριστεράς. Κατάφερε το ακατόρθωτο: το 2014 εξελέγη πρωθυπουργός με την Linke στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας, εκεί που φέτος, στις τοπικές εκλογές, εξελέγη πρώτη η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, χωρίς όμως να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο δημοφιλής Ράμελο πλέον βάζει πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή. Τον καλεί το κόμμα, οι δύο σύντροφοί του αλλά και οι καιροί, όπως είπε.

«Για να μη σιγήσει η Αριστερά»

Oι τρεις άνδρες παρουσίασαν την Τετάρτη στο Βερολίνο την «αποστολή» τους, όπως την αποκαλούν: να δώσουν στην Αριστερά το φιλί της ζωής. «Αλλιώς θα σιγήσει η αριστερή φωνή στη βουλή» όπως είπε ο Γκύζι, ενώ και οι τρεις αρνήθηκαν να χαρακτηρίσουν τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ ως «αριστερή».



Σύμφωνα και με τους τρεις, κίνητρό τους δεν είναι απλώς ο φόβος της Ακροδεξιάς, αλλά η ανάγκη να υπάρχει στη βουλή μια πολιτική δύναμη που θέτει θέματα «κοινωνικής πραγματικότητας». Θέματα όπως ο κατώτατος μισθός, η εκπαίδευση, οι θέσεις για παιδιά σε νηπιαγωγεία, ανέφερε ο Μπόντο Ράμελο. Σε αυτά ο Γκρέγκορ Γκύζι πρόσθεσε τη δικαιοσύνη, τη δίκαιη φορολογική πολιτική, τη βιωσιμότητα, την ισότητα των φύλων.



Στην κριτική που τους ασκείται για την επιλογή τους να είναι μόνοι τρεις γηραιοί άνδρες χωρίς καμία γυναίκα και χωρίς εκπροσώπηση των νεότερων γενιών σε αυτή την αποστολή, απαντούν απλά ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι είναι άνδρες, όμως ταυτόχρονα θα αγωνιστούν για τις γυναίκες και τους νέους. Η απάντηση βέβαια δεν φαίνεται να έπεισε το δημοσιογραφικό ακροατήριο στη συνέντευξη Τύπου.

Προεκλογικός αγώνας αντί σύνταξης

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για τρεις έμπειρους πολιτικούς με πλούσια βιογραφικά και δημοφιλία, που όχι μόνο δεν συνταξιοδοτούνται, αλλά δηλώνουν «ετοιμοπόλεμοι» για την Αριστερά (και για να διασώσουν βέβαια τις δικές τους έδρες). Έτοιμος να ξαναβγεί στους δρόμους, να μιλήσει με γηραιούς αλλά και νέους ψηφοφόρους δηλώνει ο Γκρέγκορ Γκύζι. Θέλει να ξαναφέρει πίσω τους παλιούς ψηφοφόρους που κάποτε έφυγαν, αλλά και να προσεγγίσει τη νεολαία. Και η «old school» γενιά πολιτικών έχει λόγο πολιτικής ύπαρξης. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν στο Βερολίνο.



Πάντως ο προεκλογικός αγώνας δεν θα δοθεί πια με πλακάτ, όπως είπε ο Μπόντο Ράμελο, αλλά μέσω των social media. «Θα συνομιλήσουμε εκεί με τον κόσμο» όπως είπε, «θα ανακαλύψουμε τα νέα μέσα». Κάτι που άλλα κόμματα έκαναν νωρίτερα, όπως η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία μέσω Tik Tok.

«Έχουμε ξεχωριστά διαμερίσματα...»

Αν η πρωτοβουλία Γκύζι, Ράμελο, Μπαρτς στεφθεί με επιτυχία θα φανεί σύντομα. Η ημερομηνία των πρόωρων εκλογών δεν απέχει πολύ. Οι ίδιοι διαμηνύουν πάντως ότι δίνουν τη μάχη για την Αριστερά, και όχι για τους εαυτούς τους, και ότι σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μαζί. «Έχουμε βέβαια ακόμη ξεχωριστά διαμερίσματα» ανέφερε αστειευόμενος ο Γκρέγκορ Γκύζι.



Ένα είναι σίγουρο. Ότι μέσα σε αυτόν τον αλλόκοτο προεκλογικό αγώνα της Γερμανίας, η πρωτοβουλία των «γκριζομάλληδων» είναι σίγουρα εμπνευσμένη και σίγουρα διέπεται από προεκλογική μαχητικότητα. Όταν πλησίαζε η ώρα για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση και να παραχωρήσουν την αίθουσα στους εκπροσώπους των υπουργείων για την καθιερωμένη κυβερνητική ενημέρωση, ο Γκύζι σχολίασε σκωπτικά: «Μα υπάρχει πράγματι κυβέρνηση για να γίνει κυβερνητική ενημέρωση;».

