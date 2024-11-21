Υπουργός της ιταλικής κυβέρνησης της οποίας ηγείται η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε την αφαίρεση της πράσινης, λευκής και κόκκινης φλόγας από το έμβλημα του κόμματός της που θυμίζει τη φασιστική περίοδο του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι.

«Αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, τότε θα έρθει η ώρα να σβήσουμε τη φλόγα», δήλωσε ο υπουργός Κοινοβουλευτικών Σχέσεων Λούκα Τσιριάνι στην εφημερίδα Il Foglio.

Το έμβλημα με τη φλόγα στα εθνικά χρώματα της Ιταλίας προέρχεται από το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (MSI), ένα κόμμα που ιδρύθηκε από τους οπαδούς του Μουσολίνι το 1946. Θεωρείται ως σύμβολο της αιώνιας φλόγας που καίει στον τάφο του Μουσολίνι.

Το 1995, το MSI έγινε το μετριοπαθές κόμμα Εθνική Συμμαχία (AN), που διατήρησε το έμβλημα και το AN εξελίχθηκε το 2012 στα Αδέλφια της Ιταλίας, το σημερινό κυβερνών κόμμα του οποίου ηγείται η Μελόνι.

Ο Τσιριάνι, ο οποίος ηγείται του κόμματος της Μελόνι στη Γερουσία, τόνισε ότι η φλόγα ανήκει στο «παρελθόν», λέγοντας ότι θα έρθει η ώρα να αφαιρεθεί από το έμβλημα του κόμματος. «Μπορεί να μην έρθει σύντομα, αλλά θα έρθει», είπε.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα , μέλος του Αδέλφια της Ιταλίας, εμφανίστηκε επιφυλακτικός στη δήλωση Τσιριάνι.

Ένα άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, ο Φάμπιο Ραμπέλι, αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέρριψε την ιδέα.

«Σχεδόν το 30% των Ιταλών έβαλαν σταυρό κάτω από το σύμβολό μας. Δεν μου φαίνεται ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα με αυτό. Αντιθέτως, ίσως μας ψηφίζει ακριβώς επειδή έχουμε τη φλόγα», τόνισε ο Ραμπέλι στην Corriere della Sera.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

