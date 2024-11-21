Όρμπαν: Η εποχή της Δύσης τελείωσε, ξημερώνει η εποχή της Ευρασίας

Νέα αμφιλεγόμενη δήλωση του Βίκτορ Όρμπαν την Πέμπτη. «Η εποχή της δυτικής κυριαρχίας, η οποία διήρκεσε 500 χρόνια, έχει τελειώσει – τώρα ξημερώνει η εποχή της Ευρασίας», ισχυρίστηκε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στο φόρουμ Eurasia στη Βουδαπέστη.

«Τα τελευταία εκατοντάδες χρόνια, όλοι στη Δύση συνήθισαν να πιστεύουν ότι είμαστε οι πιο όμορφοι, οι πιο έξυπνοι, οι πιο ανεπτυγμένοι και πλούσιοι... Και ξαφνικά βλέποντας και αναγνωρίζοντας ότι δεν είμαστε πια οι πιο όμορφοι, οι πιο έξυπνοι, οι πιο ανεπτυγμένοι και πλούσιοι, δεν είναι εύκολη υπόθεση (να το αποδεχθούμε)», είπε ο Όρμπαν.

Η επερχόμενη εποχή, ο επόμενος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ευρασίας, η Ουγγαρία πρέπει να καθορίσει τον ρόλο της στην περιοχή ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές στρατηγικές υποστήριξε.

«Η Ουγγαρία πρέπει να καθορίσει μόνη της τη θέση της σε αυτό το πλαίσιο και όχι να την αντλήσει από μια ευρωπαϊκή στρατηγική». Η χώρα έχει ήδη μια «πολύ συνειδητή εθνική και οικονομική στρατηγική», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός συνέδεσε τις συχνές διαμάχες της Βουδαπέστης με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανεξάρτητη στρατηγική της προσέγγιση.

«Όλες οι διαφωνίες μας με τις Βρυξέλλες πηγάζουν από το γεγονός ότι η Ουγγαρία έχει μια ανεξάρτητη στρατηγική που ξεκινά από νέες πραγματικότητες, αναγνωρίζει τις δεδομένες συνθήκες και καθορίζει τη θέση της Ουγγαρίας σε αυτό το πλαίσιο, ανεξάρτητα από το δόγμα των Βρυξελλών», είπε ο Όρμπαν.

Ο Όρμπαν τόνισε την κυρίαρχη θέση της Ευρασίας στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η περιοχή αντιπροσωπεύει το 70 τοις εκατό του παγκόσμιου ΑΕΠ, φιλοξενεί τα τρία τέταρτα των κορυφαίων επιστημονικών ομάδων στον κόσμο και περιλαμβάνει 15 από τα 20 κορυφαία χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Αναλογιζόμενος τη θέση της Ευρώπης, ο Όρμπαν επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως αδυναμία της ηπείρου να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. «Είτε δεν αναγνωρίζει τη σημασία της ευρασιατικής ολοκλήρωσης είτε αρνείται να την αγκαλιάσει».

Οι δυτικές ελίτ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την «αίσθηση ανωτερότητας» τους και να προσαρμοστούν στην άνοδο των ασιατικών οικονομιών, υποστήριξε ο Βίκτορ Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.