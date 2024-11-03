Καθώς βρισκόμαστε μόνο μια ανάσα πριν τις αμερικανικές εκλογές και καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις δίνουν πραγματική μάχη για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να ετοιμάζει ήδη το έδαφος για να ισχυριστεί ότι του «κλέβουν» τις εκλογές σε περίπτωση ήττας του, σχολιάζει σε εκτενές του δημοσίευμα το CNN.

Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί επανειλημμένα σε ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι Δημοκρατικοί «κλέβουν» στις εκλογές διαστρεβλώνοντας μεμονωμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την ψηφοφορία πριν από την ημέρα των εκλογών, σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους υποστηρικτές του να πιστέψουν ψευδώς ότι οι εκλογές δεν είναι νόμιμες εάν χάσει.

Για παράδειγμα, υποστήριξε ότι η ψήφος από μη πολίτες των ΗΠΑ είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα. Ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει επαλήθευση για ψηφοδέλτια στο εξωτερικό ή για στρατιωτικούς. Ισχυρίστηκε ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν την πρόωρη ψηφοφορία για να διαπράξουν νοθεία. Ισχυρίστηκε ότι πολλά ψηφοδέλτια που διά αλληλογραφίας είναι παράνομα, παρόλο που έχει ενθαρρύνει αυτή τη φορά τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν μέσω αλληλογραφίας.

Και το πιο σημαντικό: ΟΤραμπ έχει ισχυριστεί ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τις εκλογές είναι η εξαπάτηση.

«Είναι ατυχές που βλέπει την πορεία του πίσω στον Λευκό Οίκο ως δυσφήμιση ενός βασικού αμερικανικού θεσμού όπως οι εκλογές», είπε ο Ben Ginsberg, συνεργάτης του CNN και δικηγόρος της εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων που έχει υπηρετήσει ως γενικός σύμβουλος για πολλούς προηγούμενους υποψηφίους του κόμματος. «Αν μόλις αρχίσατε να δίνετε προσοχή σε αυτό, στους ισχυρισμούς που ακούγονται το 2024 ότι το εκλογικό σύστημα δεν είναι αξιόπιστο, είναι εξαιρετικά παρόμοιοι με αυτό που έλεγε ο ίδιος και οι υποστηρικτές του το 2020».

Το 2020, ο Τραμπ έχασε τις εκλογές και στη συνέχεια πέρασε δύο μήνες προσπαθώντας να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Το 2024, με τις δημοσκοπήσεις να σηματοδοτούν μια πραγματική «μάχη» σε επτά κρίσιμες πολιτείες, οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται για ακόμα έναν κύκλο παραπληροφόρησης σχετικά με το αποτέλεσμα – ειδικά αν οι εκλογές εξαρτώνται από τα αποτελέσματα μερικών εκατοντάδων ψηφοδελτίων σε μία ή δύο πολιτείες.

Οι ειδικοί στις εκλογές λένε ότι παρά τους ιογενείς και υπερβολικούς ισχυρισμούς, η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων θα βιώσει σχεδόν σίγουρα μια γρήγορη και ομαλή εμπειρία καθώς ψηφίζουν, όποια μορφή ψηφοφορίας κι αν επιλέξουν.

Η νοθεία των ψηφοφόρων είναι σπάνια, αλλά όταν συμβαίνει, συνήθως εντοπίζεται χάρη στα επίπεδα διασφαλίσεων που ενσωματώνονται στις διαδικασίες ψηφοφορίας, σύμφωνα με ανεξάρτητους ειδικούς στις εκλογές.

«Είναι πραγματικά χρήσιμο να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους σε αυτήν την περίοδο αυξημένου άγχους, καθ΄όλη τη διάρκεια, ότι είναι ακόμα υπεύθυνοι (για να αποφασίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών)», δήλωσε ο Justin Levitt, συνεργάτης του CNN και ειδικός στον εκλογικό νόμο στη Νομική Σχολή Loyola ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος δικαιωμάτων ψήφου στον Λευκό Οίκο κατά τη θητεία του Μπάιντεν.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε πάντα τη διάδοση των θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – συμπεριλαμβανομένου του Ίλον Μασκ, του διευθύνοντος συμβούλου του X, ο οποίος έχει δώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την εκστρατεία του Τραμπ.

Έντονη εστίαση στην Πενσυλβάνια

Η Πενσυλβάνια θα μπορούσε να είναι η πολιτεία όπου θα κριθεί η μάχη για το 2024. Ο Τραμπ έχει ήδη ισχυριστεί χωρίς στοιχεία ότι οι αντίπαλοί του εξαπατούν τους πολίτες, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Σε μια συγκέντρωση την περασμένη Τρίτη στο Άλενταουν της Πενσυλβάνια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η ανακάλυψη εκατοντάδων ύποπτων ψευδών αιτήσεων εγγραφής ψηφοφόρων στην κομητεία Λάνκαστερ ήταν απόδειξη της εξαπάτησης.

Οι εκλογικοί υπάλληλοι του Λάνκαστερ και ο εισαγγελέας της κομητείας ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι έλαβαν μια παρτίδα ύποπτων ψευδών αιτήσεων εγγραφής ψηφοφόρων, οι οποίες είχαν παρόμοιο χειρόγραφο, εσφαλμένες πληροφορίες και άλλα προβλήματα.

Αλλά αυτό δεν είναι σχεδόν απόδειξη εξαπάτησης – και στην πραγματικότητα δείχνει ότι το σύστημα λειτούργησε για την επισήμανση των αιτήσεων, χάρη στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και των υπογραφών των ψηφοφόρων πριν από τη ρίψη ψηφοδελτίων, δήλωσε η Kathy Boockvar, πρώην γραμματέας της Πενσυλβάνια.

Η μηχανή παραπληροφόρησης του Ίλον Μασκ

Οι ειδικοί στις εκλογές λένε ότι η παραπληροφόρηση σχετικά με τις προεδρικές εκλογές δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι ο όγκος των ισχυρισμών.

Η απόκτηση του X από τον Μασκ το 2022, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, έριξε μόνο λάδι στη φωτιά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εκλογές για να τροφοδοτήσουν συνωμοσίες. Όμως, η X και άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν απομακρυνθεί από τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων που διαδίδονται στους ιστότοπούς τους.

Οι τακτικές του Μασκ ώθησαν τους εκλογικούς αξιωματούχους να φτάσουν στο σημείο να προσπαθήσουν – ανεπιτυχώς – να τον πείσουν προσωπικά να σταματήσει να διαδίδει αβάσιμους ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ψηφοφόρους.

Στο Μίσιγκαν την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Εξωτερικών, Τζόσελιν Μπένσον προσπάθησε να απωθήσει έναν ισχυρισμό που μοιράστηκε ο Μασκ σχετικά με εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στο Μίσιγκαν, κατηγορώντας τον ότι «διέδωσε επικίνδυνη παραπληροφόρηση». Ο Μασκ απάντησε ότι η Μπένσον «έλεγε κατάφωρα ψέματα στο κοινό».

Ο Μασκ «αγκάλιασε» επίσης τους ισχυρισμούς ότι είχαν μοιραστεί περισσότερα ψηφοδέλτια στους πρόωρους ψηφοφόρους του Μίσιγκαν σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, κάτι που το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι οφειλόταν σε «λάθος μορφοποίηση» δεδομένων που διορθώθηκε.

Ενώ η Λάρα Τραμπ, η συμπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, δημοσίευσε στο X ότι η ομάδα της είχε επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα οφειλόταν σε σφάλμα, αυτό δεν εμπόδισε άλλους στο συντηρητικό οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης να συνεχίσουν να ενισχύουν τους ισχυρισμούς για απάτη - αρνούμενοι να υποχωρήσουν από τους ισχυρισμούς μιας μεγαλύτερης συνωμοσίας.

Χειρισμός αριθμών πρόωρης ψηφοφορίας

Το 2020, ο Τραμπ αντιδρούσε έντονα για το σύστημα πρόωρης ψηφοφορίας και στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι εξαπάτησης. Οι υποστηρικτές του, ως απάντηση, ψήφισαν σε μεγάλο βαθμό την ημέρα των εκλογών.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ και η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για να χρησιμοποιήσουν την πρόωρη ψηφοφορία και την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, παρόλο που ο Τραμπ συνέχισε να τους επιτίθεται.

Πέντε ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, περισσότεροι από 61 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αναζητήσει θετικά σημάδια για την πλευρά τους με βάση τη δημόσια διαθέσιμη ανάλυση δεδομένων που αναφέρουν οι πολιτείες – και οι κομματικοί έχουν κάνει σαρωτικές προβλέψεις από τα σύνολα.

Οι ειδικοί στην ψηφοφορία και το εκλογικό μοντέλο λένε ότι η προσπάθεια να αναπαραχθούν τα αποτελέσματα των εκλογών με βάση τα δεδομένα πρόωρης ψηφοφορίας δεν είναι στατιστικά ορθή, επειδή υπάρχουν κενά στα δεδομένα και τα δεδομένα περιγράφουν μόνο άτομα που ψηφίζουν πριν από την ημέρα των εκλογών, όχι ποιον ψήφισαν ή τις προθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων που θα προσέλθουν στις κάλπες την Τρίτη.

Οι ισχυρισμοί σχετικά με τα στοιχεία των πρόωρων ψηφοφοριών έχουν πυροδοτήσει φόβους ότι οι αριθμοί θα είναι ένα πράγμα που θα χρησιμοποιήσουν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του για να αμφισβητήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα σε περίπτωση που επικρατήσει η Κάμαλα Χάρις. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να κηρύξει πρόωρα τη νίκη του – ακριβώς όπως έκανε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ημέρα των εκλογών του 2020.

Αβάσιμοι ισχυρισμοί

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του έχουν εντείνει τις αντιδικίες καθώς και τη ρητορική τους ενόψει της ημέρας των εκλογών σχετικά με την απειλή της ψηφοφορίας από μη πολίτες των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ο Τραμπ ισχυρίστηκε χωρίς στοιχεία ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να επιτρέψουν σε μη πολίτες των ΗΠΑ να ψηφίσουν.

«Οι εκλογές μας είναι κακές και πολλοί από αυτούς τους παράνομους μετανάστες που έρχονται, προσπαθούν να τους κάνουν να ψηφίσουν», είπε ο Τραμπ στο προεδρικό ντιμπέιτ του Σεπτεμβρίου. «Δεν μπορούν καν να μιλήσουν αγγλικά. Δεν ξέρουν καν σε ποια χώρα βρίσκονται πρακτικά. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να τους κάνουν να ψηφίσουν» είπε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπάθησαν ενόψει των εκλογών να καθαρίσουν τους εκλογικούς καταλόγους από πολίτες που είναι ύποπτοι ότι δεν είναι από τις ΗΠΑ. Το Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν την Τετάρτη, επιτρέποντας στην πολιτεία να συνεχίσει με ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους αποσκοπεί στην αφαίρεση ύποπτων μη υπηκόων από τους εκλογικούς καταλόγους.

Ομάδες δικαιωμάτων ψήφου έχουν επισημάνει στοιχεία ότι η προσπάθεια εκκαθάρισης των ψηφοφόρων της Βιρτζίνια έπιασε επίσης πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μήνυσε επίσης την Αλαμπάμα αυτό το φθινόπωρο για την προσπάθεια της πολιτείας να αφαιρέσει περισσότερα από 3.000 ονόματα από τους εκλογικούς καταλόγους της, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία ενάντια σε μια τέτοια ενέργεια που λαμβάνει η χώρα καθώς πλησιάζουν οι εκλογές.

Οι ειδικοί λένε ότι η παράνομη ψηφοφορία από μη πολίτες των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά σπάνια και όταν συμβαίνει, συνήθως γίνεται γρήγορα αντιληπτή. Ένας πρόσφατος έλεγχος στη Γεωργία των 8,2 εκατομμυρίων ατόμων στους καταλόγους του βρήκε μόνο 20 εγγεγραμμένους μη πολίτες – μόνο εννέα από τους οποίους είχαν ψηφίσει.

Και το Μίσιγκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατηγόρησε έναν Κινέζο πολίτη για απάτη και ψευδορκία ψηφοφόρων αφού φέρεται να ψήφισε για τις εκλογές του 2024, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνει πόσο σπάνιες περιπτώσεις παράνομης ψήφου αποκαλύπτονται.

Φόβοι για άλλη μια προσπάθεια αμφισβήτησης του αποτελέσματος

Από το χάος των εκλογών του 2020, οι αξιωματούχοι πέρασαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια προετοιμάζοντας το έδαφος για αυξημένα περιστατικά βίας όσο και προσπαθώντας να εμποδίσουν την πιστοποίηση ενός νόμιμου εκλογικού αποτελέσματος.

Τον περασμένο μήνα, το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προειδοποίησαν ότι «τα παράπονα που σχετίζονται με τις εκλογές» θα μπορούσαν να παρακινήσουν εγχώριους εξτρεμιστές να εμπλακούν σε βία πριν και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι κάλπες και τα εκλογικά κέντρα έχουν ήδη στοχοποιηθεί. Οι αρχές διερευνούν πυρκαγιές σε κάλπες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και στο Βανκούβερ της Ουάσιγκτον , όπου εκατοντάδες ψηφοδέλτια καταστράφηκαν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, εκλογικοί αξιωματούχοι και ειδικοί προετοιμάζονται για να σταματήσουν την επανάληψη όσων έγιναν στις εκλογές του 2020, όπου ο Τραμπ αναζήτησε πολλαπλές οδούς για να προσπαθήσει να ανατρέψει την εκλογική του ήττα, με αποκορύφωμα τους υποστηρικτές του που ξεσηκώθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, 2021.

Εκλογικοί αξιωματούχοι και ειδικοί λένε ότι ελπίζουν να αποφευχθεί η επανάληψη του 2020 γι αυτό και έχουν ληφθεί μέτρα για να αμβλύνουν κάθε προσπάθεια επανάληψης τέτοιων φαινομένων.

Αλλά ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν θέσει τις βάσεις για να προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν τις εκλογές σε περίπτωση που χάσει.

Το κίνημα «Stop the Steal» έχει ήδη αναδυθεί πριν από την ημέρα των εκλογών και πολλοί από αυτούς τους ακτιβιστές λένε στους υποστηρικτές τους ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να χάσει ο Τραμπ το 2024 είναι μέσω της νοθείας.

