Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα χωριό σε απόσταση περίπου 10 χλμ νοτίως του Ποκρόβσκ, ένα σημαντικό κόμβο για τη επιμελητεία των ουκρανικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στο οποίο τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν εδώ και μήνες.

Χθες, ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει την κατάληψη δύο ακόμα χωριών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι στρατιώτες του καταλαμβάνουν σταδιακά εδάφη από τις αρχές της χρονιάς απέναντι στις μικρότερες αριθμητικά ουκρανικές δυνάμεις που έχουν πιο περιορισμένη δύναμη πυρός.

Η πόλη του Ποκρόβσκ, ένας από τους βασικούς στόχους των ρωσικών δυνάμεων σε αυτό τον τομέα του μετώπου, αποτελεί σημαντικό κόμβο για την επιμελητεία του ουκρανικού στρατού. Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν πλέον μερικά χιλιόμετρα από την πόλη, στην οποία βρίσκεται επίσης σημαντικό ορυχείο κωκ, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή χάλυβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.