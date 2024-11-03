Η προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις περιοδεύει σήμερα στο Μίσιγκαν, ενώ ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλος της, Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει στάσεις σε τρεις ανατολικές κρίσιμες πολιτείες κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, είναι πιθανό να κριθεί από μία μικρή μερίδα Αμερικανών ψηφοφόρων.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ιστορική εκλογική μάχη μεταξύ των υποψηφίων σε απόσταση αναπνοής, ενώ οι δύο προεκλογικές εκστρατείες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εκφραστούν με βεβαιότητα, για το ποιος από τους δύο προεδρικούς υποψηφίους θα επικρατήσει στις επτά λεγόμενες κρίσιμες πολιτείες, που είναι πιθανό ότι θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα της Τρίτης.

Μία δημοσκόπηση έδειξε τη Χάρις να προηγείται στην Άιοβα -μία πολιτεία, στην οποία είχε επικρατήσει εύκολα ο Τραμπ σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις- αναδεικνύοντας το ενδεχόμενο ενός απροσδόκητου εκλογικού αποτελέσματος, ενώ μία άλλη δημοσκόπηση, την έδειξε να βρίσκεται πίσω στην ίδια πολιτεία.

Η Χάρις θα μιλήσει στην πόλη Ίστ Λάνσινγκ του Μίσιγκαν, μία κολεγιακή πόλη σε μία βιομηχανική πολιτεία, την οποία, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ίδια, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον σκεπτικισμό των περίπου 200.000 Αμερικανών αραβικής καταγωγής που ζουν στο Μίσιγκαν, οι οποίοι εμφανίζονται εξοργισμένοι με την αντιπρόεδρο, για την οποία, θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να βοηθήσει προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, περιορίζοντας και την αμερικανική βοήθεια προς το Ισραήλ.

Ο Τραμπ επισκέφτηκε την Παρασκευή το Ντίαρμπορν, που θεωρείται η καρδιά της κοινότητας των Αραβοαμερικανών στις ΗΠΑ, υποσχόμενος τον τερματισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει προεκλογικές ομιλίες σε τρεις μικρότερες πόλεις, οι οποίες, θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στην κινητοποίηση ψηφοφόρων από αγροτικές περιοχές, που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της εκλογικής βάσης των υποστηρικτών του.

Ο πρώην πρόεδρος θ’ αρχίσει την προεκλογική ημέρα του από το Λίτιτζ της Πενσιλβάνια, πριν κατευθυνθεί στο Κίνστον της Βόρειας Καρολίνας το απόγευμα, ενώ το βράδυ θα τον βρει στο Μέικον της Γεωργίας.

Η σημερινή, είναι η πρώτη ημέρα από την προηγούμενη Τρίτη, στη διάρκεια της οποίας, οι δύο προεδρικοί υποψήφιοι δεν έχουν προεκλογικές ομιλίες και δραστηριότητες στην ίδια πολιτεία.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, τα αεροσκάφη τους, μοιράστηκαν τμήματα των ίδιων διαδρόμων στο αεροδρόμιο του Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα) όπου πραγματοποίησαν προεκλογικές ομιλίες.

Η Χάρις πέταξε αργότερα για τη Νέα Υόρκη για μία εμφάνιση-έκπληξη στην κωμική τηλεοπτική εκπομπή "Saturday Night Live".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

