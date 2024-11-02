Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να σώσει ανθρώπους από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στη Βαλένθια. Αυτό το θαύμα συνέβη για μία γυναίκα, η οποία βρέθηκε ζωντανή μετά από τρεις ημέρες, δίπλα στο πτώμα της κουνιάδας της.

Η γυναίκα είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητό της στην περιοχή Benetússer, σε τούνελ που είχε πλημμυρίσει. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε εκτενείς ιατρικές εξευάσεις, ωστόσο δεν ανακοινώθηκε η κατάστασή της.

Ειδικές ομάδες για υποβρύχιες διασώσεις, επιφορτισμένες με την έρευνα στο εσωτερικό των πλημμυρισμένων κτιρίων και γκαράζ, συμμετέχουν στις προσπάθειες ανάκτησης στη Βαλένθια.

Η ισπανική πολιτική προστασία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν τις ομάδες να εργάζονται στις πόλεις Paiporta και Sueca. Καταγράφεται, επίσης, το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από τις πλημμύρες.

#BúsquedaDeDesaparecidos | #DANA #Paiporta #Valencia



Efectivos de diferentes Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas #GEAS🤿 (Central, Baleares, Asturias, ceuta, Almería… ) que se han sumado a las labores de búsqueda y localización de desaparecidos,reconocen el… pic.twitter.com/NR56lAw3j2 — Guardia Civil (@guardiacivil) November 2, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο απολογισμός της καταστροφής στη Βαλένθια όσον αφορά τις υλικές ζημιές και τις ανθρώπινες απώλειες, είναι τεράστιος. Τουλάχιστον 211 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, επιχειρήσεις καταστράφηκαν και οι ψυχολογικές συνέπειες, όπως αποτυπώνονται στις μαρτυρίες των πληγέντων είναι σοκαριστικές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που άρχισαν τη Δευτέρα προκάλεσαν πλημμύρες που κατέστρεψαν γέφυρες και σκέπασαν πόλεις με λάσπη, αφήνοντάς τες χωρίς νερό, φαγητό ή ηλεκτρισμό

Επιπλέον 10.000 στρατιώτες έχουν αποσταλεί σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Ισπανία για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

