Απειλές - φάρσα διέκοψαν για λίγη ώρα την ψηφοφορία σε δύο εκλογικά κέντρα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που αναφέρουν ότι θα ζητήσουν δικαστική απόφαση για παράταση των ωρών ψηφοφορίας.

Όπως μεταδίδει το CNN, αναφέρθηκαν 5 απειλές για βόμβες - φάρσα, οι οποίες οδήγησαν σε προσωρινή εκκένωση σε δύο τοποθεσίες της κομητείας Fulton για περίπου 30 λεπτά, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Nadine Williams, διευθύντρια εγγραφής και εκλογών της κομητείας.

«Ευτυχώς, αυτές οι τοποθεσίες είναι τώρα ξανά λειτουργικές και όλες οι θέσεις εκλογών είναι ασφαλείς με ενεργή παρουσία ασφάλειας», είπε η Williams.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας θα ζητήσουν δικαστική απόφαση ώστε δύο τοποθεσίες – το C.H. Gullatt Elementary και το Etris Community Center – να παραμείνουν ανοιχτές για λίγο παραπάνω απόψε, είπε η Williams. Τα εκλογικά κέντρα βρίσκονται στο Union City, το οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ατλάντα.

Η Margaret Huang, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Southern Poverty Law Center, επαίνεσε την ταχεία ανταπόκριση στις απειλές και τις προσπάθειες για παράταση των ωρών ψηφοφορίας.

«Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε αυτό να διαταράξει τις ψήφους μας», είπε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

