«Ξαναβάφτισαν» και νηολόγησαν στη Ρωσία το τάνκερ που καταδιώκουν οι ΗΠΑ

To δεξαμενόπλοιο που καταδιώκουν οι ΗΠΑ για μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έχει μετονομαστεί και εμφανίζεται πλέον νηολογημένο στη Ρωσία, σύμφωνα με το Russian Maritime Register of Shipping.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να καταδιώκουν το Bella 1, το οποίο πλέον ονομάζεται Marinera, ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, αφού του επέβαλαν κυρώσεις στα τέλη του περασμένου έτους με την αιτιολογία ότι μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει δύο δεξαμενόπλοια στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Τα δεδομένα παρακολούθησης AIS για το δεξαμενόπλοιο, τα οποία μπορούν να παραποιηθούν, ενημερώθηκαν τελευταία φορά σήμερα και δείχνουν ότι το πλοίο βρίσκεται στον Βόρειο Ατλαντικό, περίπου 2.000 χιλιόμετρα (1.200 μίλια) δυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας τελούν υπό την προστασία της συγκεκριμένης χώρας. Ωστόσο, ο Δημήτρης Αμπατζίδης, ανώτερος αναλυτής κινδύνου και συμμόρφωσης στην εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Kpler, δήλωσε στο BBC, ότι η αλλαγή ονόματος και σημαίας ενδέχεται να μην αλλάξει πολλά.

«Οι ενέργειες των ΗΠΑ υπαγορεύονται από την πραγματική ταυτότητα του πλοίου (αριθμός IMO), τα δίκτυα ιδιοκτησίας και ελέγχου, καθώς και το ιστορικό κυρώσεων, όχι από το όνομα που είναι ζωγραφισμένο στο κύτος ή τη σημαία που δηλώνει», ανέφερε.

Ο Αμπατζίδης πρόσθεσε ότι η εγγραφή στο ρωσικό νηολόγιο μπορεί να προκαλέσει «διπλωματικές τριβές», αλλά δεν θα ανακόψει ενδεχόμενες ενέργειες επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

