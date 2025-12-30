Μέλη του πληρώματος ζωγράφισαν τη ρωσική σημαία στο τάνκερ που καταδιώκουν οι ΗΠΑ

Το πλήρωμα του τάνκερ που διαφεύγει από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Ατλαντικό Ωκεανό ζωγράφισε πρόσφατα μια ρωσική σημαία στο πλάι του πλοίου, σε μια προφανή προσπάθεια να επικαλεστεί ρωσική προστασία, δήλωσαν την Τρίτη δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια παράδοξη περιπέτεια που ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου, όταν η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιχείρησε να αναχαιτίσει το πλοίο Bella 1 στην Καραϊβική, καθώς κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για να παραλάβει πετρέλαιο, γεγονός που το έθεσε στο στόχαστρο της άτυπου αποκλεισμού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, που επικαλούνται οι New York Times, τα μέλη του πληρώματος ζωγράφισαν τη ρωσική σημαία κατά τη διάρκεια της διαφυγής και πλέον ισχυρίζονται ότι το πλοίο βρίσκεται υπό ρωσικό καθεστώς.

Το πετρελαιοφόρο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από πέρυσι, για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, το οποίο, σύμφωνα με ομοσπονδιακές αρχές, πωλείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι το πλοίο φαίνεται να άλλαξε πρόσφατα πορεία προς τα βορειοδυτικά, απομακρυνόμενο από τη Μεσόγειο Θάλασσα, με πιθανό προορισμό τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία. Εκτιμάται ότι δεν μεταφέρει φορτίο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ακτοφυλακή επιχείρησε να αναχαιτίσει το Bella 1 στην Καραϊβική, αφού διαπίστωσε ότι δεν έφερε έγκυρη εθνική σημαία, κάτι που, βάσει του διεθνούς δικαίου, επιτρέπει τη διενέργεια νηοψίας. Το πλοίο, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, ενώ έκτοτε καταδιώκεται από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχει εκδοθεί ένταλμα κατάσχεσης, λόγω της προηγούμενης εμπλοκής του πλοίου στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου. Το Bella 1 ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, παραβιάζοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Ακτοφυλακή κατάφερε να επιβιβαστεί σε άλλο πετρελαιοφόρο στην Καραϊβική, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου οι ΗΠΑ κατέλαβαν τρίτο δεξαμενόπλοιο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε λιμάνι του Τέξας. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι σχεδιάζονται και άλλες κατασχέσεις πλοίων που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας, το οποίο αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τη χώρα.



