Νέα βίντεο δείχνουν τις σοκαριστικές στιγμές από την ώρα που ξέσπασε πυρκαγιά την Πέμπτη μέσα στο μπαρ Le Constellation, το οποίο ήταν γεμάτο με ανθρώπους που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στο χιονοδρομικό κέντρο Κρανς-Μοντάνα στην Ελβετία.

Σημειώνεται πως οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ελβετικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 47, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Τα βίντεο, ρίχνουν περισσότερο φως σε ό,τι εκτυλίχθηκε τόσο μέσα όσο και έξω από το κτίριο, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες που φούντωναν γρήγορα στον χώρο

🗣️ "We were trying to get out, it was chaos"



A fire tore through a Swiss ski resort bar as young revellers welcomed in the new year, killing at least 40 people and injuring 115



Find out more ⬇️https://t.co/PFhmVhBFV5 pic.twitter.com/179ayNYFrE — The Telegraph (@Telegraph) January 2, 2026

Swiss authorities: The fire that killed more than 40 people and injured more than 100 in a bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana on New Year's Eve was caused by fireworks attached to champagne bottles. pic.twitter.com/ONubnY6AQe — Vegas ⚔️ (@vegasyx) January 2, 2026

Ένα βίντεο, μέσα από το μπαρ την ώρα που η φωτιά έχει ξεσπάσει, δείχνει φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή. Μουσική ακούγεται δυνατά στο βάθος την ώρα που οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο ανεβαίνουν βιαστικά σε μια σκάλα προς την έξοδο.

Σε ένα άλλο βίντεο, έξω από το κτίριο, ένα άτομο φαίνεται να ανοίγει ένα παράθυρο ή πόρτα στον εξωτερικό χώρο του μπαρ. Πυκνός καπνός βγαίνει καθώς ανοίγει το παράθυρο. Παράλληλα, ένα άτομο φαίνεται να βγαίνει παραπατώντας από το σημείο, ενώ περαστικοί φαίνεται να συγκεντρώνονται απέξω.

Ένα τρίτο βίντεο, επίσης από την έξω πλευρά, δείχνει ότι η φωτιά έχει πλέον εξαπλωθεί. Οι άνθρωποι σε πανικό φωνάζουν και βγαίνουν από τα παράθυρα ή από όπου μπορούν προς τα έξω.

Σε ένα τέταρτο βίντεο, πολλά άτομα φαίνονται να κείτονται ακίνητα στο έδαφος έξω από το μπαρ.

Φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο έχουν φτάσει στο σημείο ομάδες έκτακτης ανάγκης, καθώς στο βίντεο φαίνονται μπλε φώτα που αναβοσβήνουν. Δεν είναι σαφές εάν οι άνθρωποι στο βίντεο είναι νεκροί ή ζωντανοί.

Ένα τελευταίο βίντεο δείχνει προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να φροντίζει τα θύματα μετά την πυρκαγιά. Μάλιστα, ένα άτομο διακρίνεται στο έδαφος σκεπασμένο με κουβέρτες.

A new terrifying video shows a fire rapidly spreading inside a bar, with several people trying to escape. Confirmed reports say at least 40 people were killed and around 100 others were injured.



📍 Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/S6o7NJqB71 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭

More horrifying footage from a nighttime club fire in Switzerland, where 47 people were killed. 😞😞 pic.twitter.com/9zR3cqiMe2 — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 2, 2026

Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής

Τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες.

Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Την πληροφορία πως ανάμεσα στους αγνοούμενους υπάρχει νεαρή Ελληνίδα, επιβεβαιώνουν και πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Ταγιάνι στο σημείο της τραγωδίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειασθούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Απελπισία

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη», δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Ολη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Ερευνα για τα αίτια

Το αίτιο της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στην νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν αποθαρρυμένοι από τις τεράστιες ουρές.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Πολωνία: Δηλώνει έτοιμη να δεχθεί 14 τραυματίες

Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί στα νοσοκομεία της 14 τραυματίες από την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μπαρ στο ελβετικό θέρετρο του σκι Κραν Μοντανά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εκατό περίπου, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία.

«Έπειτα από αίτημα της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ειδική ιατρική φροντίδα σε 14 τραυματίες στα πολωνικά νοσοκομεία», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει ετοιμάσει 14 κλίνες στο νοσοκομείο της πόλης Σιεμιανοβίτσε Σλάσκιε (νότια), που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.

Πρόκειται για τέσσερις κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δέκα κλίνες για ασθενείς που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, δήλωσε η Καρολίνα Γκαλέτσκα στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η Πολωνία πρότεινε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των ασθενών.

Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε την αποστολή αεροπλάνων για να μεταφέρουν τους τραυματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να διακομιστούν σε πολωνικά νοσοκομεία.

