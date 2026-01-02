Οι διαδηλώσεις που τροφοδοτούνται από την οικονομική κρίση στο Ιράν εξαπλώνονται από την Τεχεράνη προς την περιφέρεια, με τους πρώτους νεκρούς να εγείρουν φόβους για κλιμάκωση της κρατικής καταστολής.

Νέα βίντεο που επαλήθευσε το BBC τεκμηριώνουν τη χρήση πραγματικών πυρών από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εναντίον διαδηλωτών σε τουλάχιστον τρεις πόλεις της χώρας.

Σε ένα βίντεο, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη στη νότια πόλη Φάσα, διακρίνονται δύο αστυνομικοί να πυροβολούν προς την κατεύθυνση διαδηλωτών. Το υλικό έχει καταγραφεί σε κεντρικό δρόμο της πόλης και δείχνει τους αστυνομικούς να πυροβολούν συνολικά επτά φορές, χρησιμοποιώντας όπλα που μοιάζουν με επαναληπτικές καραμπίνες.

Πάνω από 700 χιλιόμετρα μακριά, στη δυτική πόλη Κουχντασίτ, το βρετανικό δίκτυο επαλήθευσε την Πέμπτη παρόμοιο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ομάδα αστυνομικών να πυροβολεί επανειλημμένα.

Σε τρίτο βίντεο που αναρτήθηκε την Πέμπτη και το οποίο τραβήχτηκε στην πόλη Λορντεγκάν, φαίνεται πλήθος διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα έξω από κυβερνητικό κτίριο. Στο βάθος ακούγονται δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ ένας άνδρας φωνάζει: «Πυροβολούν».

Όπως σημειώνει το BBC, πραγματοποίησε αντίστροφες αναζητήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι κανένα από τα συγκεκριμένα βίντεο δεν είχε εμφανιστεί στο διαδίκτυο πριν από αυτή την εβδομάδα.



Ανάλυση εικόνων που έχουν υποστεί επεξεργασία με AI

Παράλληλα, το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι έχει εντοπίσει εικόνες από πραγματικά περιστατικά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες φαίνεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη και να διακινούνται στο διαδίκτυο.

Μία φωτογραφία που κοινοποιήθηκε την Πέμπτη από τον λογαριασμό του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών στην περσική γλώσσα στην πλατφόρμα X φαίνεται να δείχνει έναν αστυνομικό να ρίχνει νερό με εκτοξευτήρα προς δύο άνδρες που στέκονται κοντά του. Ωστόσο, το εργαλείο ανίχνευσης υδατογραφήματος τεχνητής νοημοσύνης SynthID της Google κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εικόνα έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης της Google.



Κλιμάκωση και νεκροί

Οι ολοένα και διευρυνόμενες διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την ακρίβεια επεκτάθηκαν την Πέμπτη και στις αγροτικές επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τουλάχιστον επτά νεκρούς, τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται τόσο μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας όσο και των διαδηλωτών, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι θάνατοι αυτοί ενδέχεται να σηματοδοτούν την αρχή μιας πιο σκληρής αντίδρασης από τη θεοκρατική εξουσία του Ιράν απέναντι στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν υποχωρήσει στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη, αλλά εξαπλώνονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι απώλειες, δύο την Τετάρτη και πέντε την Πέμπτη, σημειώθηκαν σε τέσσερις πόλεις.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί σ το Ιράν από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό αστυνομική κράτηση πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει πανεθνικό χαρακτήρα ούτε έχουν την ίδια ένταση με εκείνες που ακολούθησαν τον θάνατο της Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε το χιτζάμπ με τρόπο που επέβαλλαν οι αρχές.

Η πιο σφοδρή βία φαίνεται να καταγράφηκε στην Άζνα, πόλη της επαρχίας Λορεστάν, περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Εκεί, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν αντικείμενα να καίγονται στους δρόμους και πυροβολισμούς να αντηχούν, ενώ ακούγονται φωνές να φωνάζουν: «Ντροπή! Ντροπή!».



Πηγή: skai.gr

