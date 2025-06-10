Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταργήσει όλες τις θέσεις της USAID (Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη) στο εξωτερικό παγκοσμίως έως τις 30 Σεπτεμβρίου, σε μια δραματική αναδιάρθρωση των εναπομεινάντων επιχειρήσεων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ.

Σε τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Guardian σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο διέταξε την κατάργηση ολόκληρου του διεθνούς εργατικού δυναμικού του οργανισμού, μεταφέροντας τον έλεγχο των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας απευθείας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η οδηγία αυτή επηρεάζει χιλιάδες προσωπικό της USAID παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων ξένων υπηρεσιών, εργολάβων και τοπικού προσωπικού σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι αρχηγοί αποστολών στις πρεσβείες των ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν για τις σαρωτικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων μηνών.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών βελτιστοποιεί τις διαδικασίες βάσει της Οδηγίας 38 για την Απόφαση της Εθνικής Ασφάλειας που αφορά την κατάργηση όλων των θέσεων της USAID στο εξωτερικό», αναφέρει το τηλεγράφημα, προσθέτοντας ότι το υπουργείο «θα αναλάβει την ευθύνη για τον προγραμματισμό εξωτερικής βοήθειας που είχε αναλάβει προηγουμένως η USAID» από τις 15 Ιουνίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Μεταξύ εκείνων που έδωσαν άδεια για το τηλεγράφημα ήταν ο Χάουαρντ Βαν Βράνκεν, πρώην πρέσβης στην Μποτσουάνα.

Η απόφαση για το κλείσιμο του οργανισμού έρχεται μετά την κατάργηση του 83% των προγραμμάτων της USAID από την κυβέρνηση Τραμπ – υπό το λεγόμενο «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (Doge) – σε μια εξαεβδομαδιαία εκκαθάριση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι 5.200 από τα 6.200 προγράμματα του οργανισμού παγκοσμίως είχαν τερματιστεί, με τις εναπομείνασες πρωτοβουλίες να απορροφώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

