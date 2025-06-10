Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε μιλώντας στον Μπρετ Μπέιερ του Fox News ότι το Ιράν γίνεται «πολύ πιο επιθετικό» στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ανάφερε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανάρτηση του στο Χ.

Ενώ ο Τραμπ έχει πει ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι είναι απίθανο να αρχίσει την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

