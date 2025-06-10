Λογαριασμός
Τραμπ: Το Ιράν γίνεται πολύ επιθετικό στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ενώ ο Τραμπ έχει πει ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ των χωρών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι είναι απίθανο

ΗΠΑ Ιράν πύραυλοι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε μιλώντας στον Μπρετ Μπέιερ του Fox News ότι το Ιράν γίνεται «πολύ πιο επιθετικό» στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ανάφερε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανάρτηση του στο Χ.

Ενώ ο Τραμπ έχει πει ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι είναι απίθανο να αρχίσει την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ Ιράν Ντόναλντ Τραμπ πυρηνικό πρόγραμμα διπλωματία Fox News Μέση Ανατολή ασφάλεια
