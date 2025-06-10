Οι Εκκλησίες για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή ενώνουν τη φωνή τους με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και συντάσσονται στο πλευρό του, στο θέμα της διατήρησης και διαφύλαξης του καθεστώτος και των περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά.

Οι Εκκλησίες εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία και θλίψη τους για την πρόσφατη απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου που απειλεί την ιδιοκτησία και εγείρει σοβαρούς κινδύνους για την αυτονομία, την πνευματική αποστολή και την ακεραιότητα της αρχαιότερης σε λειτουργία χριστιανικής μονής στον κόσμο, ενός κορυφαίου συμβόλου ειρήνης, προσευχής και συνύπαρξης με απαράμιλλη πνευματική ιστορική και πολιτιστική σημασία.

Οι Εκκλησίες επισημαίνουν τη βαρυσήμαντη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο οποίος δικαίως χαρακτήρισε τη μονή ως ζωντανό μάρτυρα της αδιάκοπης παρακαταθήκης της πίστεως, της θεολογικής παιδείας, αλλά και της διαθρησκειακής συνύπαρξης. Τονίζουν, μάλιστα, τη σπουδαιότητα της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και των ιερών προσκυνημάτων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, καλούν την αιγυπτιακή κυβέρνηση να τηρήσει τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις της για τη διαφύλαξη της αυτονομίας και της ιερής αποστολής της ιεράς μονής και απευθύνουν έκκληση προς τους θρησκευτικούς ηγέτες, τους πολιτικούς αξιωματούχους, τους διεθνείς οργανισμούς και όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να ενώσουν τις φωνές τους υπέρ της διαφύλαξης της ιεράς μονής. «Ας εργαστούμε από κοινού, σημειώνουν στο ανακοινωθέν τους, ώστε ο ιερός αυτός τόπος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος πνευματικός θησαυρός, να συνεχίσει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους κάθε πίστης για τις επόμενες γενεές».

Οι Εκκλησίες για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή ιδρύθηκαν ως θεσμός το 1984 και αποτελούν συνασπισμό περισσότερων από 30 εθνικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ορθοδόξων, καθολικών, προτεσταντικών και ευαγγελικών παραδόσεων, με στόχο την ενθάρρυνση της υιοθέτησης πολιτικών από τις ΗΠΑ που να προάγουν την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή με έμφαση στο παλαιστινιακό - ισραηλινό ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

