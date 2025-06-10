Έκθεση του δικτύου ακτιβιστών Progressive International (PI) που παρουσιάστηκε σήμερα κατηγορεί το Παρίσι ότι παραδίδει "κανονικά και συνεχώς" στρατιωτικό υλικό στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023, και ζητεί "απαντήσεις" από τις γαλλικές αρχές.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων διαψεύδει εδώ και μήνες όλες τις κατηγορίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι παραδόσεις αυτές περιλαμβάνουν εξαρτήματα που χρησιμεύουν στην κατασκευή «βομβών, χειροβομβίδων, ναρκών και πυραύλων» και μια άλλη κατηγορία περιλαμβάνει "εκτοξευτήρες ρουκετών" ή "στρατιωτικά τουφέκια", σύμφωνα με την έρευνα, που δηλώνει ότι βασίζεται κυρίως σε στοιχεία της ισραηλινής φορολογικής αρχής.

«Καταγράφουμε εκατομμύρια εξαρτήματα πυροβολικού που απεστάλησαν εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με μήνα από τη Γαλλία προς το Ισραήλ» μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Απριλίου 2025, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταβίντ Αντλέρ, γενικός γραμματέας του PI, του δικτύου που έχει την έδρα του στη Γενεύη, στο περιθώριο της παρουσίασης της έκθεσης, η οποία διοργανώθηκε στο Παρίσι από βουλευτές της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) μαζί με εννέα οργανώσεις ακτιβιστών.

«Ζητάμε απαντήσεις για το συνολικό εύρος των φορτίων αυτών και την πλήρη έκταση της γαλλικής εμπορικής και στρατιωτικής δέσμευσης με το Ισραήλ».

Είναι αδύνατο να επαληθευτεί εάν αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται πράγματι από τον ισραηλινό στρατό ή έχουν αναπτυχθεί στη Γάζα, παραδέχονται οι συντάκτες της έκθεσης.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί επανέλαβε την Παρασκευή ότι η Γαλλία δεν πωλεί όπλα στο Ισραήλ, εκτός από δύο εξαιρέσεις: "εξαρτήματα" που προορίζονται για τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα όπως ο "Σιδηρούς Θόλος" που προστατεύει τη χώρα από αεροπορικές επιθέσεις, και "επανεξαγώμενα" στοιχεία.

Η Γαλλία έλαβε το 2023 παραγγελίες όπλων ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ, ποσό σχετικά σταθερό μετά τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ το 2022 και τα 19,4 εκατομμύρια ευρώ το 2021.

Από την άλλη πλευρά, μια δεύτερη έκθεση κάνει λόγο για μεγάλη αύξηση των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης (για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς) με προορισμό το Ισραήλ το 2023 αντί 192 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 34 εκατομμυρίων το 2022, κυρίως ηλεκτρονικό υλικό.

«Είναι τα δικά μας εξαρτήματα αυτά που χρησιμοποιούνται (από τον ισραηλινό στρατό σ.σ.) ή μήπως αυτά αποστέλλονται (σε άλλες χώρες σ.σ.); Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει αμφιβολία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Μπαστιάν Λασό, μέλος της Επιτροπής Άμυνας, καταγγέλλοντας την "αδιαφάνεια" της γαλλικής κυβέρνησης. "Πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε μεταφορά όπλων σε μια χώρα που κινδυνεύει να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα γενοκτονίας".

Οι κατηγορίες περί γενοκτονίας και εγκλημάτων πολέμου κατά του Ισραήλ πληθαίνουν, από ειδικούς του ΟΗΕ, οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρκετές χώρες. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.