Unicef: Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, μετά την εκεχειρία

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στηv Λωρίδα της Γάζας μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

«Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την εκεχειρία στις αρχές Οκτωβρίου», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, σε δημοσιογράφους, μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι 60 αγοριών και 40 κοριτσιών προκλήθηκαν από στρατιωτικές επιθέσεις, όπως αεροπορικά πλήγματα, πλήγματα με drones, βομβαρδισμοί από τεθωρακισμένα και πυρά όπλων, και λίγοι θάνατοι από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου που εξερράγησαν.

Ο απολογισμός είναι πιθανόν υποεκτιμημένος καθώς βασίζεται μόνο στους θανάτους για τους οποίους είναι διαθέσιμες περιορισμένες πληροφορίες, δήλωσε ο Έλντερ.

«Η επιβίωση παραμένει υπό όρους, ενώ οι βομβαρδισμοί και οι πυροβολισμοί έχουν επιβραδυνθεί, έχουν μειωθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας, δεν έχουν σταματήσει» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.