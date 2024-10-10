Unicef: Μία στις οκτώ γυναίκες παγκοσμίως έχει πέσει θύμα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18 ετών

Περισσότερα από 370 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στον κόσμο, μία στις οκτώ, έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18 ετών, ανέφερε χθες, Τετάρτη, η Unicef σε έκθεσή της, κάνοντας λόγο για “ανησυχητικού επιπέδου” βία.

Ο αριθμός αυτός φτάνει τα 650 εκατομμύρια, μία στις πέντε, αν υπολογιστούν και οι μορφές σεξουαλικής βίας που δεν περιλαμβάνουν επαφή, όπως η διαδικτυακή ή λεκτική κακοποίηση, πρόσθεσε η Unicef στην ανακοίνωση που συνόδευε τη δημοσίευση της έκθεσής της.

Για τη διευθύντρια της υπηρεσίας Κάθριν Ράσελ “η σεξουαλική βία εις βάρος των παιδιών αποτελεί αβάσταχτη κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση”.

“Προκαλεί βαθιά και διαρκή τραύματα, συχνά από κάποιον τον οποίο το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται, σε μέρη όπου θα έπρεπε να είναι ασφαλές”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση, αν και οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από τη σεξουαλική βία, 240 με 310 εκατομμύρια αγόρια και άνδρες – περίπου ένας στους 11 παγκοσμίως-- έχουν επίσης πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης στην παιδική τους ηλικία.

“Η κλίμακα αυτής της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συγκλονιστική και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς το μέγεθός της λόγω του στίγματος (που φέρουν τα θύματα), των προκλήσεων στην καταμέτρηση και των περιορισμένων πόρων για τη συγκέντρωση στοιχείων”, τόνισε η Unicef.

Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της αυριανής “Παγκόσμιας Ημέρας των Κοριτσιών”, αλλά και της παγκόσμιας υπουργικής διάσκεψης που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Κολομβία με θέμα των τερματισμό της βίας εναντίον των παιδιών.

Η Unicef επεσήμανε ότι τα ευρήματά της υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη να ληφθεί σοβαρή δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αυστηροποίηση της νομοθεσίας και η παροχή βοήθειας στα παιδιά ώστε να αναγνωρίζουν και να καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία.

Αν και η σεξουαλική βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά, πολιτιστικά ή οικονομικά σύνορα, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφεται στην υποσαχάρια Αφρική με 79 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια – το 22% του πληθυσμού-- να επηρεάζεται. Στη ανατολική και νοτιοανατολική Ασία καταγράφηκαν 75 εκατομμύρια (8%), ενώ στην κεντρική και νότια Ασία 73 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια (9%).

Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική η Unicef ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 68 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ( 14%), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 45 εκατομμύρια (18%) και στη βόρεια Αφρική και τη δυτική Ασία 29 εκατομμύρια (15%).

Η Ωκεανία με 6 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια να έχουν υποστεί σεξουαλική βία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάλογα με την πληθυσμό της, 34%.

Οι συγκρούσεις καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις ευνοούν τη βία κατά των κοριτσιών, σημείωσε η Ράσελ, κάνοντας λόγο για “φρικτή σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, όπου ο βιασμός και η σεξιστική βία χρησιμοποιούνται συχνά ως όπλο πολέμου”.

Η Unicef επεσήμανε ότι οι περισσότερες σεξουαλικές επιθέσεις σημειώνονται στην περίοδο της εφηβείας, κυρίως μεταξύ 14 και 17 ετών, με τα κορίτσια που τις υφίστανται να κινδυνεύουν περισσότερο από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, χρήση εθιστικών ουσιών και προβλήματα ψυχικής υγείας.

“Οι επιπτώσεις οξύνονται ακόμη περισσότερο όταν τα παιδιά καθυστερούν να αποκαλύψουν τις εμπειρίες τους ή κρατούν εντελώς μυστική την κακοποίησή τους”, σημείωσε η Unicef.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

