Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα σε πλοίο από τους Χούθι

Δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας επλήγη από βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 73 ναυτικά μίλια (135 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε σε χωριστή ανακοίνωση ότι έχει πληροφορίες για ένα επεισόδιο στην ίδια περιοχή, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα από τις αρχές.

Το εν λόγω δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων, εν πλω από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για το Μουσκάτ του Ομάν, επλήγη στη δεξιά πλευρά του. Το βλήμα έπληξε τη γέφυρα προκαλώντας ήσσονος σημασίας ζημιές, ανέφερε η Ambrey.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, άλλα δύο βλήματα αναφέρθηκε ότι εξερράγησαν σε απόσταση 0,27 ναυτικού μιλίου από την αριστερή πλευρά του πλοίου.

«Η Ambrey εκτιμά ότι το πλοίο ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στο προφίλ των πλοίων που στοχοποιούν οι Χούθι», ανακοίνωσε η Ambrey.

Οι μαχητές Χούθι της Υεμένης έχουν πραγματοποιήσει από το Νοέμβριο σχεδόν 100 επιθέσεις σε πλοία τα οποία διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα λέγοντας πως ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους της Γάζας.

Ο πλοίαρχος του υπό σημαία Λιβερίας σκάφους ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγη από τρία βλήματα και υπέστη ζημιές, όμως δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά ούτε έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με δήλωση της UKMTO.

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το σκάφος πλέει προς το επόμενο λιμάνι που επρόκειτο να πιάσει, προστίθεται στη δήλωση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

