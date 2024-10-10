Στο έλεος του τυφώνα Milton συνεχίζουν να βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τον αριθμό των τραυματιών να είναι πολύ μεγάλος, την ίδια στιγμή που στην κομητεία Σεντ Λούσι υπάρχουν και δυο νεκροί.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», ο καθηγητής Γεωλογίας και Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας επεσήμανε ότι «το σημαντικό είναι που μειώθηκε η έκθεση του πληθυσμού, καθώς με την απομάκρυνση πάνω από 5 εκατομμυρίων ανθρώπων μειώθηκαν οι πιθανότητες για μεγάλη διακινδύνευση, δηλαδή καταστροφές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες».

«Βεβαίως το φαινόμενο διακυμάνθηκε πάρα πολλές φορές και είναι φυσικό αυτό να υπάρχει αυτή η αυξομείωση σε μια τόσο μεγάλη περιοχή. Άλλοτε ενισχύεται όταν επικρατήσουν μεγάλες θερμοκρασίες ή χαμηλές στην ανώτερη ατμόσφαιρα και άλλοτε αποσβαίνεται», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας:

«Εδώ είχαμε να κάνουμε με μια σταδιακή μείωση καθώς προχωρούσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, γιατί ήδη οι ξαφνικές πλημμύρες και τα θαλάσσια κύματα μπορούν να προσβάλλουν τις πεδινές κατά κύριο λόγο περιοχές της Φλόριντα».

«Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 2 καιρικά φαινόμενα χιλιετίας»

Παράλληλα, χαρακτήρισε την εκκένωση της Πολιτείας ως «διαδικασία πολύ δύσκολη και με υψηλότατο κόστος» που όμως μείωσε τις ανθρώπινες απώλειες. «Οι δραματικοί τόνοι για εκκένωση έχουν να κάνουν με την ψυχολογία που υπάρχει στον κόσμο. Τα Μέσα Ενημέρωσης και το πώς διαβιβάζεται στην κοινή γνώμη μια πληροφορία παίζουν σημαντικό ρόλο».

Κατέληξε λέγοντας ότι το φαινόμενο αποτελεί κι αυτό μέρος της κλιματικής κρίσης, υπογραμμίζοντας πως «κλιματική αλλαγή σημαίνει περισσότερη συχνότητα τέτοιων φαινομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, με μεγαλύτερη έκταση και σε εντονότερο βαθμό», ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και για την Ελλάδα, σημειώνοντας πως «φαινόμενα όπως ο Daniel θα πάψουν να είναι φαινόμενα χιλιετίας, οπότε μπορούμε να φτάσουμε και εμείς σε επίπεδα mega εκκενώσεων».

