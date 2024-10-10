Το χωριό Ροντνίκοβι στη νότια Δημοκρατία της Αντιγκέγια της Ρωσίας εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανέφερε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφέρειας Μουράτ Κουμπίλοφ.

Ο Κουμπίλοφ δήλωσε πως η επίθεση είχε στόχο τα προάστια της πόλης Μαϊκόπ και δεν υπήρξαν θύματα. Η στρατιωτική αεροπορική βάση Χάνσκαγια βρίσκεται κοντά στην πόλη.

Εξάλλου το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι 47 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από τη μεθοριακή περιφέρεια του Κουμπάν, που περιλαμβάνει την Αντιγκέγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

