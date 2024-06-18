Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κατήγγειλε σήμερα την υποστήριξη που προσφέρει η Κίνα στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Η βοήθεια αυτή «επέτρεψε στη Ρωσία να διατηρήσει αυτή τη στρατιωτικοβιομηχανική βάση, να διατηρήσει την πολεμική μηχανή, να συνεχίσει τον πόλεμο. Πρέπει λοιπόν αυτό να σταματήσει», δήλωσε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας δίπλα του τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ για πιθανή υποστήριξη της Ρωσίας στο πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία ανησυχεί για την ενδεχόμενη υποστήριξη που η Ρωσία μπορεί να προσφέρει στο πυραυλικό και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρεας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.