Τον δρόμο της επιστροφής στην Αυστραλία είναι πλέον ελεύθερος να πάρει ο Τζούλιαν Ασάνζ, αφού δικαστήριο στη νήσο Σαϊπάν επικύρωσε τη συμφωνία του ιδρυτή του WikiLeaks με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ακρόασης, ο Τζούλιαν Ασάνζ ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία με στόχο την απόκτηση και αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, όπως προέβλεπε η συμφωνία.

«Εργαζόμενος ως δημοσιογράφος ενθάρρυνα την πηγή μου να παράσχει πληροφορίες που φέρονταν να είναι απόρρητες προκειμένου να τις δημοσιοποιήσω», είπε στο δικαστήριο. «Πίστευα ότι η Πρώτη Τροπολογία προστάτευε αυτήν τη δραστηριότητα, αλλά αποδέχομαι ότι ήταν... παραβίαση του νόμου περί κατασκοπείας», συμπλήρωσε ο Ασάνζ.

Η δικαστής Ραμόνα Μανγκλόνα έκανε δεκτή την ομολογία ενοχής και άφησε ελεύθερο τον Τζούλιαν Ασάνζ λόγω της ποινής που είχε ήδη εκτίσει σε βρετανική φυλακή. Ο ιδρυτής του WikiLeaks παρέμεινε έγκλειστος για πέντε χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, αφότου πέρασε τα προηγούμενα επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

«Ύστερα από 14 χρόνια νομικών μαχών, ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι ελεύθερος να πάει στο σπίτι του», είπε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος Τζένιφερ Ρόμπινσον έξω από το δικαστήριο της νήσου Σαϊπάν.

Ο 52χρονος Ασάνζ αναχωρεί από τη Σαϊπάν με ιδιωτικό τζετ για την Καμπέρα της Αυστραλίας, συνοδευόμενος από τους Αυστραλούς πρεσβευτές σε ΗΠΑ και Βρετανία.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα», τόνισε η συνήγορος υπεράσπισης Τζένιφερ Ρόμπινσον. «Είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τον Τζούλιαν Ασάνζ... για τους φίλους του, την οικογένεια, τους υποστηρικτές του, για εμάς, για όποιον πιστεύει στην ελευθερία του λόγου σε όλον τον κόσμο... ότι μπορεί πλέον να επιστρέψει στην Αυστραλία και να ξανασμίξει με την οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

