Ο δρόμος για την ελευθερία και οι μάχες που έδινε ο Τζούλιαν Ασάνζ για την ελευθερία επί 13 χρόνια ήταν γεμάτος νομικές μάχες, εκστρατείες και διπλωματικές εντάσεις για αυτόν και την οικογένειά του

Ο Ασάνζ δημιούργησε το Wikileaks το 2006 - έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τέσσερα χρόνια αργότερα με τις αποκαλύψεις απόρρητων εγγράφων των ΗΠΑ.

To xρονοδιάγραμμα της 13χρονης «μάχης» του ιδρυτή του WikiLeaks για ελευθερία

2006

Ο Ασάνζ ιδρύει το WikiLeaks, έναν ιστότοπο που στοχεύει σε όσους διαρρέουν απόρρητες ή ευαίσθητες πληροφορίες.

5 Απριλίου 2010

Το WikiLeaks έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που διέρρευσε από αμερικανικό ελικόπτερο που φέρεται να δείχνει αεροπορική επιδρομή που σκότωσε αμάχους στη Βαγδάτη, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδήσεων του Reuters.

25 Ιουλίου 2010

Το WikiLeaks δημοσιεύει περισσότερα από 91.000 έγγραφα, κυρίως μυστικές αναφορές του αμερικανικού στρατού για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Αύγουστος 2010

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης για χωριστές κατηγορίες για βιασμό και παρενόχληση μετά την επίσκεψη του Ασάνζ στη Σουηδία. Ανακρίνεται στη Στοκχόλμη και αρνείται τους ισχυρισμούς.

Οκτώβριος 2010

Το WikiLeaks δημοσιεύει 400.000 απόρρητα στρατιωτικά αρχεία που εξιστορούν τον πόλεμο στο Ιράκ. Τον επόμενο μήνα, δημοσιεύει χιλιάδες διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων απόψεων ξένων ηγετών και ωμών εκτιμήσεων για απειλές κατά της ασφάλειας.

18 Νοεμβρίου 2010

Η Ιντερπόλ εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης αφού σουηδικό δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα κράτησης του ως ύποπτος για βιασμό, σεξουαλική παρενόχληση και παράνομο εξαναγκασμό.

Μια καταζητούμενη σελίδα για τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, εμφανίζεται στον ιστότοπο της Ιντερπόλ στο Διαδίκτυο στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Ο Ασάνζ παραδόθηκε στη βρετανική αστυνομία την Τρίτη, αφού η Σουηδία εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του για κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Ασάνζ προφυλακίζεται μετά από ακρόαση έκδοσης στο Λονδίνο. Αργότερα επιβάλλεται εγγύηση, αλλά κρατείται πίσω από τα κάγκελα όταν οι σουηδικές αρχές αμφισβητούν την απόφαση.

Η εγγύηση υπό όρους αποκαθίσταται στο Ανώτατο Δικαστήριο όταν οι υποστηρικτές προσφέρουν 240.000 £.

Φεβρουάριος 2011

Το αίτημα έκδοσης από τη Σουηδία γίνεται δεκτό, καθώς ένας δικαστής του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι δεν θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ασάνζ. Ο ιδρυτής του WikiLeaks δεσμεύεται να πολεμήσει την απόφαση.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, χάνει την έφεση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της έκδοσής του.

14 Ιουνίου 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτει την τελική έφεση του Ασάνζ.

19 Ιουνίου 2012

Ο Ασάνζ μπαίνει μέσα στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο.

16 Αυγούστου 2012

Ο Ισημερινός αποδέχεται το αίτημα ασύλου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ασάνζ μπορεί να βεβαιωθεί ότι η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει και να τον συλλάβει -εφόσον δεν βγαίνει από το κτίριο- λόγω ειδικών κανόνων διπλωματικής ασυλίας.

Δεκέμβριος 2014

Ο Αμερικανός γλωσσολόγος και φιλόσοφος Νόαμ Τσόμσκι και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζον Κιούζακ επισκέπτονται τον Ασάνζ στην πρεσβεία.

Σε αυτό το σημείο, η ομάδα του Ασάνζ έχει χάσει την έφεση στη Σουηδία σχετικά με την απόφαση να επικυρωθεί το ένταλμα σύλληψης.

Άλλοι διάσημοι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θητείας του στην πρεσβεία είναι η πρώην σταρ του Baywatch, Πάμελα Άντερσον - η οποία επισκέφτηκε πολλές φορές με ένα γεύμα, η Lady Gaga, ο Eric Cantona και ο αγωνιστής των πολιτικών δικαιωμάτων Jesse Jackson.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ φαίνεται επίσης να φεύγει από την πρεσβεία αυτή τη στιγμή, αλλά αρνήθηκε να πει εάν είχε γνωρίσει τον Ασάνζ.

13 Αυγούστου 2015

Η έρευνα για τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και παράνομο εξαναγκασμό αποσύρεται αφού παρέλθει ένα νόμιμο χρονικό όριο - αλλά ο πιο σοβαρός ισχυρισμός για βιασμό παραμένει και η έρευνα παραμένει ενεργή.

17 Ιανουαρίου 2017

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφασίζει να απελευθερώσει τον βασικό πληροφοριοδότη του WikiLeaks, Τσέλσι Μάνινγκ.

19 Μαΐου 2017

Ο εισαγγελέας της Σουηδίας δήλωσε ότι η υπόθεση βιασμού κατά του Ασάνζ έχει αποσυρθεί.

Μιλώντας στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ισημερινού εκείνη την εποχή, ο Ασάνζ είπε ότι η απόφαση της Σουηδίας να εγκαταλείψει την έρευνα για την αξίωση βιασμού ήταν μια «σημαντική νίκη» .

11 Απριλίου 2019

Ο Ασάνζ συλλαμβάνεται στην πρεσβεία του Ισημερινού αφού ο πρεσβευτής του Ισημερινού «κάλεσε τη βρετανική αστυνομία» μέσα.

Η δικαστής Deborah Taylor φυλακίζει τον Assange για 50 εβδομάδες επειδή παραβίασε την εγγύηση του ζητώντας άσυλο στην πρεσβεία στο Southwark Crown Court. Στην ακροαματική διαδικασία, μια επιστολή διαβιβάζεται στον δικαστή στην οποία ο Ασάνζ ζητά «ανεπιφύλακτα» συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι «τους δεν σεβάστηκε» με τον τρόπο που «ακολούθησε» την υπόθεσή του.

13 Μαΐου 2019

Οι Σουηδοί εισαγγελείς ανακοινώνουν ότι ανοίγουν ξανά την έρευνα για βιασμό του 2010 κατά του Ασάνζ.

11 Ιουνίου 2019

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά επίσημα από τη Βρετανία να εκδώσει τον Ασάνζ στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι συνωμότησε για να χακάρει κυβερνητικούς υπολογιστές και ότι παραβίασε νόμο περί κατασκοπείας.

19 Νοεμβρίου 2019

Οι εισαγγελείς στη Σουηδία εγκαταλείπουν την υπόθεσή τους, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος από τα φερόμενα αδικήματα.

13 Ιανουαρίου 2020

Ο Ασάνζ εμφανίζεται στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, όπου υποστηρίζεται από δεκάδες άτομα συμπεριλαμβανομένου του ράπερ MIA.

12 Απριλίου 2020

Αποκαλύπτεται ότι ο Ασάνζ απέκτησε κρυφά δύο παιδιά ενώ ζούσε στην πρεσβεία του Ισημερινού. Η σύντροφός του Στέλλα Μόρις κάνει έκκληση για την αποφυλάκισή του, εν μέσω φόβου για την υγεία του.

24 Ιουνίου 2020

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκδίδει ένα επικαιροποιημένο κατηγορητήριο 18 για τον φερόμενο ρόλο του Ασάνζ σε «έναν από τους μεγαλύτερους συμβιβασμούς διαβαθμισμένων πληροφοριών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

4 Ιανουαρίου 2021

Ένας Βρετανός δικαστής αποφασίζει ότι ο Ασάνζ δεν πρέπει να εκδοθεί στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, επειδή φοβάται ότι μπορεί να αυτοκτονήσει τη ζωή του στη φυλακή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να εκτίσει τη φυλάκισή του στην Αυστραλία.

10 Δεκεμβρίου 2021

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κερδίζει την προσπάθειά της στο Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του δικαστή να μην εκδώσει τον Ασάνζ.

23 Μαρτίου 2022

Ο Ασάνζ παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του Στέλλα στη φυλακή Μπέλμαρς . Το νυφικό είναι σχεδιασμένο από την Dame Vivienne Westwood.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει την έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ , όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία.

Η τότε υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ υπογράφει την εντολή έκδοσης του ιδρυτή των WikiLeaks. Του δίνεται προθεσμία 14 ημερών για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ιούνιος 2023

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου αποφάνθηκε ότι ο Ασάνζ δεν έχει νομικούς λόγους να ασκήσει έφεση.

20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Ασάνζ ξεκινά αυτό που λένε οι υποστηρικτές του ότι θα είναι η τελευταία του προσπάθεια να αποτρέψει την έκδοση.

Η έκδοση τίθεται σε αναμονή όταν το δικαστήριο λέει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παράσχουν διαβεβαιώσεις ότι ο Ασάνζ δεν θα αντιμετωπίσει πιθανή θανατική ποινή.

10 Απριλίου 2024

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λέει ότι οι ΗΠΑ «εξετάζουν» την κατάργηση της δίωξης κατά του Ασάνζ μετά από αίτημα της Αυστραλίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζ υποστήριξε μια πρόταση που ζητούσε την επιστροφή του Ασάνζ στη γενέτειρά του.

20 Μαΐου 2024

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στον Ασάνζ την άδεια να ασκήσει πλήρη έφεση κατά της έκδοσής του με το σκεπτικό ότι, ως ξένος υπήκοος υπό δίκη, ενδέχεται να μην μπορεί να βασιστεί στο δικαίωμα της Πρώτης Τροποποίησης στην ελευθερία του λόγου.

24 Ιουνίου 2024

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο Ασάνζ αποκαλύπτουν μια συμφωνία στην οποία θα παραδεχτεί την ενοχή του που θα τον οδηγήσει εκτός φυλακών έπειτα από 13 χρόνια.

