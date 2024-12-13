Τζόσλιν Γουαϊλντενστάιν: Η Catwoman πιο παραμορφωμένη από ποτέ - Βίντεο

Η Τζόσλιν Γουαϊλντενστάιν (Jocelyn Wildenstein) η 84χρονη σήμερα Ελβετίδα δισεκατομμυριούχος, γνωστή για τις αμέτρητες αισθητικές της επεμβάσεις για να μοιάζει με γάτα, παρουσιάσε πρόσφτα στα μέσα ενημέρωσης το νέο της πρόσωπο.

Η Γουαϊλντενστάιν – γνωστή ως "Catwoman" – εμφανίστηκε πιο παραμορφωμένη από ποτέ και μη μπορώντας να μιλήσει. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η μοναδική της εμφάνιση οφείλεται στην «ελβετική κληρονομιά» της και όχι στην πλαστική χειρουργική.

Μάλιστα, σε συνέντευξή της στην Sun πριν δύο εβδομάδες είπε: «Δεν έχω κάνει ποτε μπότοξ, υαλουρικό ή πλαστική επέμβαση. Φοβάμαι τι μπορεί να συμβεί και δεν μου αρέσει να έχω κάτι βαρύ στο πρόσωπο».

Αν και υπερήφανη για την εμφάνισή της, η ίδια συχνά «θυμίζει» στους ακολούθους της στα social media την πραγματική ομορφιά της, ανεβάζοντας φωτογραφίες από το παρελθόν της, όταν ήταν αληθινή καλλονή.

Η Jocelyn έγινε διάσημη τη δεκαετία του 90 μετά το διαζύγιό της από τον Alec Wildenstein, έναν διάσημο έμπορο τέχνης. Το ποσό που έλαβε για το διαζύγιό της ήταν 2,5 δισ. δολάρια και επιπλέον 100 εκατ. δολάρια για κάθε χρόνο στο μέλλον.



