Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακρόν: Γιατί είπε… «ένα ώριμο βατόμουρο ψιθυρίζει στον τοίχο»; Δείτε το βίντεο που έγινε viral

Ασυναρτησία; Ο Εμανουέλ Μακρόν «μουρμουρίζει» σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που έγινε viral

Μακρόν: Γιατί είπε… «ένα ώριμο βατόμουρο ψιθυρίζει στον τοίχο»

Τι έκανε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρει την, εκ πρώτης όψεως ασυνάρτητη, πρόταση... «ένα ώριμο βατόμουρο ψιθυρίζει στον τοίχο»;

Ο Εμανουέλ Μακρόν «μουρμούρισε» σε ένα χιουμοριστικό βίντεο των νεαρών Γάλλων instagramers «atfrenchies»  που έγινε viral, και ο λόγος που «ξεφούρνισε» την ασυναρτησία είναι ένα λογοπαίγνιο, καθότι στα γαλλικά όλες οι συγκεκριμένες λέξεις είναι ομόηχες… 

Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν περίπου 2 μήνες και έχει πάνω από 153.000 «μού αρέσει»: 


Μπόνους ένα ακόμα... μάθημα γαλλικών με τον Μακρόν:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark