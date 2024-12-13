Μακρόν: Γιατί είπε… «ένα ώριμο βατόμουρο ψιθυρίζει στον τοίχο»

Τι έκανε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρει την, εκ πρώτης όψεως ασυνάρτητη, πρόταση... «ένα ώριμο βατόμουρο ψιθυρίζει στον τοίχο»;



Ο Εμανουέλ Μακρόν «μουρμούρισε» σε ένα χιουμοριστικό βίντεο των νεαρών Γάλλων instagramers «atfrenchies» που έγινε viral, και ο λόγος που «ξεφούρνισε» την ασυναρτησία είναι ένα λογοπαίγνιο, καθότι στα γαλλικά όλες οι συγκεκριμένες λέξεις είναι ομόηχες…



Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν περίπου 2 μήνες και έχει πάνω από 153.000 «μού αρέσει»:



Μπόνους ένα ακόμα... μάθημα γαλλικών με τον Μακρόν:

Πηγή: skai.gr

