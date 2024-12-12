Λίγο πριν δώσει «τέλος» στη σχέση της με τον Machine Gun Kelly, η Μέγκαν Φοξ είχε φροντίσει να εξασφαλίσει το νέο σπίτι όπου θα ζήσει με το μωρό της.

Η ηθοποιός αγόρασε ένα σπίτι αξίας 8 εκατ. δολαρίων για τον εαυτό της, λίγο καιρό πριν δώσει το οριστικό τέλος στη σχέση της με τον ράπερ σύντροφό της. Όπως λένε, μάλιστα, άτομα από τον κύκλο της στο ΤΜΖ, η νέα της κατοικία είναι σε δημοφιλή περιοχή του Λος Άντζελες, την οποία έχουν επιλέξει πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ.

Η Megan Fox σχεδίαζε να μετακομίσει μόνη της, πριν καν αφήσει τον ράπερ. Άλλωστε, το πρώην ζευγάρι δεν ζούσε μαζί τον τελευταίο χρόνο, με τη σταρ να «ανησυχεί για την ασφάλειά της», καθώς το σπίτι του πρώην συντρόφου της ήταν συνεχώς, γεμάτο με κόσμο.

Η ηθοποιός χώρισε από τον Machine Gun Kelly, αφού ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της, δήλωσε αποκλειστικά μια πηγή στο «Page Six».

Megan Fox bought $8M house for herself before Machine Gun Kelly split: report https://t.co/icR90dC8b6 pic.twitter.com/EOLxqqlP3Y — Page Six (@PageSix) December 12, 2024

«Όταν έφυγαν για τις διακοπές των Ευχαριστιών, εκείνη άρχισε να υποψιάζεται και αποφάσισε να ψάξει το τηλέφωνό του», ανέφερε μία πηγή. Η 38χρονη ηθοποιός «βρήκε μηνύματα που αφορούσαν άλλες γυναίκες και αποφάσισε ότι τελείωσε» με τον MGK, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Colson Baker.

Η ηθοποιός του «Jennifer’s Body» είχε πάντα προβλήματα εμπιστοσύνης με τον 34χρονο ράπερ «λόγω της συμπεριφοράς του στο παρελθόν». Είχαν, επίσης, τα σκαμπανεβάσματά τους τα τελευταία χρόνια, αλλά εκείνη ήταν πρόθυμη να τα ξεπεράσει όλα αυτά, σημείωσε η πηγή και πρόσθεσε: «Η Φοξ ήθελε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της με τον Machine Gun Kelly και ήταν ενθουσιασμένη που θα μεγάλωναν μαζί την οικογένειά τους».

