Assassination: Ο Τζάρεντ Λέτο σε τελικές συζητήσεις για να παίξει με Αλ Πατσίνο

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστός για την ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club» Τζάρεντ Λέτο (Jared Leto), είναι σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ μυστηρίου «Assassination».

Σύμφωνα με το Deadline, η συμφωνία πολύ σύντομα θα «κλειδώσει». Πρόκειται για ένα μαφιόζικο δράμα με θέμα την δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι (John F. Kennedy) το οποίο περιλαμβάνει ένα καστ λαμπερών πρωταγωνιστών του Χόλυγουντ, όπως τον Αλ Πατσίνο (Al Pacino), την Τζέσικα Τσάστεϊν (Jessica Chastain), τον Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) και τον Μπράιαν Κράνστον (Bryan Cranston).

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μπάρι Λέβινσον (Barry Levinson) όπως και το σενάριο, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Ντέιβιντ Μάμετ (David Mamet) και Σαμ Μπρομέλ (Sam Bromell).

Η νέα ταινία μυστηρίου προσφέρει μια άλλη οπτική στην θεωρία συνωμοσίας γύρω από τη δολοφονία του JFK με την Τσάστεϊν να ενσαρκώνει τη δυναμική και ατρόμητη δημοσιογράφο, Ντόροθι Κίλγκαλεν (Dorothy Kilgallen) που προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα, εισχωρώντας στα σκοτεινά μονοπάτια της πολιτικής ίντριγκας και της μαφίας.

Όταν υποψιάζεται ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ (Lee Harvey Oswald) δεν έδρασε μόνος του, χρησιμοποιεί τη φήμη και την επιρροή της για να βρει τον πραγματικό δολοφόνο του Αμερικανού Προέδρου. Το ταξίδι της θα την φέρει αντιμέτωπη με τη CIA, τα αφεντικά της μαφίας και το FBI, που όλοι τους θα ήθελαν όσο τίποτα άλλο να εξαφανίσουν τόσο την ίδια όσο και αυτή την ιστορία.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Corey Large, Nicholas Celozzi και Jason Sosnoff.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

