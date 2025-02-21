Σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στη θέση της χώρας της όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Τζόρτζια Μελονι επανέλαβε ότι η προτεραιότητα για την Ιταλία είναι ίδια με εκείνη της υπόλοιπης Ευρώπης, του Κιέβου και της Ατλαντικής Συμμαχίας: να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει η σύρραξη και να επιτευχθεί η ειρήνη», αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η στήριξη της Δύσης, μαζί με το θάρρος και την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας, αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις που καθιστούν σήμερα δυνατό να γίνεται λόγος για δυνατότητα συμφωνίας».

«Η Ιταλία, μαζί με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους και δυτικούς εταίρους της, εργάζεται για μια ειρήνη διαρκείας στην Ευρώπη, η οποία χρειάζεται πραγματικές και αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία», καταλήγει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.



