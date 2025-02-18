Μελόνι: «Κεντρικής σημασίας οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

Σύμφωνα με πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συμμετοχή της στην άτυπη Σύνοδο του Παρισιού για την Ασφάλεια, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο φορμάτ αποκλείει πολλές χώρες, αρχίζοντας από εκείνες οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενη επέκταση της σύρραξης.

Η Ιταλία θεωρεί ότι παραμένουν κεντρικής σημασίας οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ, σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, σύμφωνα με συνεργάτες της, είναι της άποψης ότι πρόκειται για την πολυπλοκότερη και, πιθανώς, για τη λιγότερο αποτελεσματική επιλογή.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «πιστεύει ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες, οι οποίες να προβλέπουν και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η ευρωπαϊκή και η αμερικανική ασφάλεια, βασίζονται στο εύρω-ατλαντικό πλαίσιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

