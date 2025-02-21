Έκτακτη συνεδρίαση υπό τον Νετανιάχου για τις εκρήξεις στο Ισραήλ - Εντατικοποιούνται οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε αργά το βράδυ έκτακτη σύσκεψη αφιερωμένη σε ζητήματα ασφαλείας έπειτα από τη σειρά εκρήξεων σε λεωφορεία νωρίτερα χθες Πέμπτη στο κεντρικό Ισραήλ και την εξουδετέρωση άλλων εκρηκτικών μηχανισμών, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις (...) για τα συμβάντα που συνδέονται με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή (Γκους) Νταν και σύντομα θα προεδρεύσει έκτακτης συνεδρίασης για την ασφάλεια», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, έπειτα από τις εκρήξεις σε τρία σταθμευμένα λεωφορεία και την εξουδετέρωση άλλων δυο εκρηκτικών μηχανισμών που ανακοίνωσε νωρίτερα η ισραηλινή αστυνομία.

Εξάλλου, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πως διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να εντατικοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από σειρά εκρήξεων σε σταθμευμένα λεωφορεία στο κεντρικό Ισραήλ.

«Υπό το φως των σοβαρών αποπειραθεισών επιθέσεων στην (περιοχή) Γκους Νταν από παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ, έδωσα διαταγή στον στρατό να εντατικοποιήσεις τις επιχειρήσεις του για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ και σε όλους τους καταυλισμούς προσφύγων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας», ανέφερε ο κ. Κατς, χρησιμοποιώντας βιβλικό όρο αναφερόμενο στη Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

