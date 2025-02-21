Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοχοποιούν «παράνομα περάσματα» στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς από αέρος βάζοντας στο στόχαστρο «παράνομα περάσματα» στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο, στη συριακή επαρχία Χομς, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν παράνομα περάσματα στα σύνορα της Συρίας και του Λιβάνου στην Ουάντι Χάλεντ», στην επαρχία Χομς, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές, εξ όσων είναι γνωστά, κατ’ αυτήν τη ΜΚΟ που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.
