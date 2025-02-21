Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς δεν παρέδωσε τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας, αντ' αυτού ισχυρίζεται ότι έχει λάβει τα λείψανα ενός «ανώνυμου σώματος χωρίς ταυτότητα», όπως αναφέρει το news.sky.com.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν: «Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, διαπιστώθηκε ότι η σορός της γυναίκας που παραδόθηκε χθες δεν είναι αυτό της Σίρι Μπίμπας, ούτε αναγνωρίστηκε πως ανήκει σε κάποια άλλη ισραηλινή όμηρο. Πρόκειται για σορό άγνωστης», και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς της συμφωνίας για την επιστροφή τεσσάρων νεκρών απαχθέντων. Απαιτούμε από τη Χαμάς να επιστρέψει την Σίρι μαζί με όλους τους απαχθέντες μας».

Τα φέρετρα που περιέχουν τα πτώματα, της Shiri Bibas, των δύο παιδιών της, Ariel και Kfir και του Oded Lifshitz, ο οποίος ήταν 83 ετών όταν απήχθη, εκτίθονται σε μια σκηνή προτού παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στο Khan Younis, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν τη Χαμάς πως «δολοφόνησε βάρβαρα» τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, τεσσάρων ετών και 8,5 μηνών, παιδιά της Σίρι, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με την εκτίμηση» ιατροδικαστικών και «βάση πληροφοριών που έχουμε από τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας «δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά την αιχμαλωσία τους τον Νοέμβριο του 2023 από τους τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

Η Χαμάς ισχυρίζεται πως ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ο πατέρας των παιδιών, Γιαρντέν Μπίμπας, που απήχθη και κρατείτο χωριστά, απελευθερώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Χαμάς παρέδωσε χθες Πέμπτη τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων στη Διεθνή Επιτροπή του Διεθνούς Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), που τα επέδωσε κατόπιν στον ισραηλινό στρατό. Το τέταρτο πτώμα επιβεβαιώθηκε πως είναι αυτό του Οντέντ Λιφσίτς, 83 ετών την ημέρα που απήχθη, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μαχητές της Χαμάς με κουκούλες μεταφέρουν τα φέρετρα που περιέχουν τα πτώματα, της Shiri Bibas, των δύο παιδιών της, Ariel και Kfir και του Oded Lifshitz, ο οποίος ήταν 83 ετών όταν απήχθη, στον Ερυθρό Σταυρό, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χθες νωρίς το πρωί, οπλισμένοι μαχητές της Χαμάς με κουκούλες εξέθεσαν πάνω σε εξέδρα τέσσερα μαύρα φέρετρα, το καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία καθενός από τους ισραηλινούς ομήρους. Από πάνω τους, πανό εικόνιζε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σαν βρικόλακα.

Η σκηνοθεσία αυτή προκάλεσε αγανακτισμένες αντιδράσεις στο Ισραήλ και διεθνή κατακραυγή. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα του είναι «έξαλλη», ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε «στυγνή και απάνθρωπη μεταχείριση» την περιφορά των νεκρών, που απαγορεύει το διεθνές δίκαιο, η διπλωματία της Γερμανίας έκανε λόγο για εικόνες που προκαλούν «αφόρητο πόνο».

Πηγή: skai.gr

