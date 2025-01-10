Τζο Μπάιντεν: Το Λος Άντζελες μοιάζει με «εμπόλεμη ζώνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι το Λος Άντζελες, που βρίσκεται στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών, μοιάζει με μία «εμπόλεμη ζώνη».

«Αυτό με έκανε να σκεφτώ μία εμπόλεμη ζώνη, με βομβαρδισμούς», είπε ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο με θέμα τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Ο απερχόμενος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα στοιχεία για λεηλασίες» στη μεγαλούπολη, καταγγέλλοντας, ταυτόχρονα τους «δημαγωγούς» που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους την παραπληροφόρηση γύρω από την καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.