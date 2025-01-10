Τα πιο ακριβά μανιτάρια... είναι στην Ιαπωνία - Πόσο πουλήθηκαν σε δημοπρασία

Ένα κουτί με έξι premium μανιτάρια shiitake, το οποίο ζυγίζει περίπου 500 γραμμάρια συνολικά, έφτασε το ρεκόρ των 350.000 γιεν (περίπου 2.200 δολάρια) κατά τη διάρκεια της πρώτης δημοπρασίας του 2025 στην κεντρική αγορά χονδρικής στην Kanazawa.

Τα Noto Temari shiitake καλλιεργούνται στην περιοχή Okunoto του νομού Ishikawa, η οποία καταστράφηκε από τον σεισμό της χερσονήσου Noto πέρυσι.

Εκτός από το κουτί premium που σημείωσε ρεκόρ, πουλήθηκαν στη δημοπρασία άλλα 10 κουτιά με τα συγκεκριμένα μανιτάρια. Επηρεασμένα από τις υψηλότερες από τις κανονικές θερμοκρασίες τον Νοέμβριο, τα μανιτάρια βγήκαν σε δημοπρασία τρεις εβδομάδες αργότερα από το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αγοραστής ήταν ένα εστιατόριο teppanyaki στην πόλη Σαϊτάμα. Τα περισσότερα από τα λαχανικά που σερβίρονται στο εστιατόριο προφανώς παράγονται στην επαρχία Ishikawa.

«Ελπίζω να συνεχίσω να υποστηρίζω τον Noto μέσω των μανιταριών Noto Temari», δήλωσε ο Shin Murai, εκπρόσωπος του εστιατορίου.

ΦΩΤΟ: Japan News



