Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να μιλήσει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει πως θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον το νησί. Ταυτόχρονα, ο Έγκεντε ζήτησε να γίνονται σεβαστές οι φιλοδοξίες ανεξαρτητοποίησης της πατρίδας του.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» να τεθεί η Γροιλανδία, αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προσφύγει σε στρατιωτικά ή οικονομικά μέσα, όπως να επιβάλει δασμούς στη Δανία, για να πετύχει τον στόχο του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κοπεγχάγη, ο Έγκεντε ρωτήθηκε αν είχε κάποια επικοινωνία με τον Τραμπ και απάντησε: «Όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν, που ήταν παρούσα στη συνέντευξη Τύπου, είπε την Πέμπτη ότι ζήτησε να συναντηθεί με τον Τραμπ αλλά δεν αναμένει να συμβεί αυτό πριν από την ορκωμοσία του.

Η Γροιλανδία έχει 57.000 κατοίκους και μέχρι το 1953 ήταν αποικία της Δανίας. Σήμερα είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος και το 2009 εξασφάλισε το δικαίωμα να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της με δημοψήφισμα. Οι ΗΠΑ διατηρούν μια στρατιωτική βάση στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Ο Έγκεντε αναφέρθηκε στην επιδίωξη της ανεξαρτησίας, λέγοντας: «Επιθυμούμε την ανεξαρτησία, έχουμε την επιθυμία να είμαστε κύριοι του σπιτιού μας (…) Αυτό είναι κάτι που όλοι θα έπρεπε να το σέβονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κόβουμε τους δεσμούς, τη συνεργασία και τις σχέσεις μας με τη Δανία».

Το κίνημα της ανεξαρτησίας έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και ο Έγκεντε αναφέρθηκε σε αυτό σε μια ομιλία του με την ευκαιρία του Νέου Έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.