Μόνο η «Dubai Chocolate» η οποία εισάγεται από το ομώνυμο αραβικό εμιράτο επιτρέπεται να φέρει την συγκεκριμένη ονομασία, αποφάνθηκε το κρατιδιακό δικαστήριο της Κολωνίας.

Το δικαστήριο εξέδωσε σήμερα προσωρινή διαταγή σε βάρος δύο εμπόρων της περιζήτητης πλέον «σοκολάτας του Ντουμπάι», η οποία όμως δεν προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εναντίον της Medi First και της KC Trading UG προσέφυγε η MBG International Premium Brands GmbH από το Πάντερμπορν, η οποία δεν πουλάει «σοκολάτα του Ντουμπάι», αλλά εισάγει από το εμιράτο μια μπάρα που λέγεται «Habibi Bar».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ένα προϊόν σοκολάτας το οποίο δεν παράγεται στο Ντουμπάι, δεν μπορεί να ονομάζεται «σοκολάτα του Ντουμπάι». «Ο καταναλωτής θεωρεί ότι ένα προϊόν με αυτή την ονομασία παρασκευάζεται στο Ντουμπάι και έτσι υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης», αναφέρεται στην αιτιολόγηση της απόφασης.

Οι επικεφαλής των δύο εταιριών αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και έξι μηνών ή πρόστιμο ύψους 250.000 ευρώ, σε περίπτωση που συνεχίσουν να πωλούν «σοκολάτα του Ντουμπάι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

