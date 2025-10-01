Τζέιν Γκούντολ: Πέθανε η θρυλική ανθρωπολόγος

Πέθανε, σε ηλικία 91 ετών, η θρυλική Αγγλίδα ανθρωπολόγος και πρωτευοντολόγος Τζέιν Γκούντολ. Μια ανάρτηση στη σελίδα του ινστιτούτου της στο Facebook ανέφερε ότι πέθανε το πρωί της Τετάρτης από φυσικά αίτια, ενώ βρισκόταν στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο περιοδείας ομιλιών.

«Οι ανακαλύψεις της Δρ. Γκούντολ ως ηθολόγου έφεραν επανάσταση στην επιστήμη και ήταν μια ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού μας κόσμου», ανέφερε η ανάρτηση.

Η Γκούντολ θεωρείται αυθεντία παγκοσμίως όσον αφορά τους χιμπαντζήδες, και είναι κυρίως γνωστή για την έρευνά της επάνω στις κοινωνικές και οικογενειακές αλληλεπιδράσεις των άγριων χιμπαντζήδων, τις οποίες είχε μελετήσει για σχεδόν έξι δεκαετίες, από τότε που επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Εθνικό Πάρκο Γκόμπε της Τανζανίας το 1960.

Ξεκίνησε την έρευνά της στα 26 της χρόνια, παρατηρώντας τα πρωτεύοντα θηλαστικά στην ανατολική Αφρική και αποκαλύπτοντας την ικανότητά τους να εμπλέκονται σε πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές.

Ίδρυσε το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Roots & Shoots, ενώ έχει εργαστεί εκτεταμένα επάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της φύσης και των ζώων. Τον Απρίλιο του 2002 ονομάστηκε Αγγελιοφόρος Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών.

Η Γκούντολ ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της και εμφανίστηκε σε πολλά προγράμματα και περιοδικά του National Geographic.

Χάραξε επίσης τον δρόμο για άλλες γυναίκες πρωτευοντολόγους και οικολόγους, συμπεριλαμβανομένης της Ντάιαν Φόσεϊ (την οποία υποδύεται η Σιγκούρνι Γουίβερ στην ταινία «Γορίλες στην Ομίχλη»).

Σύμφωνα με τη Wikipedia η Βάλερι Τζέιν Μόρις-Γκούντολ γεννήθηκε το 1934 στο Χάμπστεντ. Γονείς της ήταν ο Μόρτιμερ Χέρμπερτ Μόρρις-Γκούντολ, επιχειρηματίας, και η Μάργκαρετ Μαϊφάνβε Τζόζεφ, μυθιστοριογράφος που έγραφε με το ψευδώνυμο Βαν Μόρρις-Γκούντολ.

Όταν η Γκούντολ ήταν παιδί, ο πατέρας της, θέλοντας να της χαρίσει κάποιο παιχνίδι, της έφερε έναν πάνινο χιμπαντζή που λεγόταν Τζούμπιλι. Το δώρο της άρεσε και, όπως είχε δηλώσει, ήταν η αιτία να γεννηθεί από νωρίς η αγάπη της για τα ζώα, σχολιάζοντας μάλιστα πως "Οι φίλοι της μητέρας μου έβρισκαν το παιχνίδι τρομακτικό, και πίστευαν ότι θα μου προκαλέσει φοβίες και εφιάλτες". Ο Τζούμπιλι βρίσκεται έως σήμερα επάνω στο κομοδίνο της Γκούντολ, στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Από U.S. Mission Uganda - https://www.flickr.com/photos/54621517@N08/53138559078/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174178115

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.