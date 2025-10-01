Η προσπάθεια της Τουρκίας να κατασκευάσει το πρώτο της εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος εξακολουθεί να εξαρτάται από αμερικανικούς κινητήρες, γεγονός που υπογραμμίζει πώς μια κρίσιμη αμυντική τεχνολογία μπορεί να παρεμποδίσει τις φιλοδοξίες της Άγκυρας να εξελιχθεί σε εξαγωγική δύναμη μιας νέας γενιάς όπλων, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Bloomberg.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι κυρώσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που συνδέονται με την αγορά από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αεράμυνας το 2017, έχουν παγώσει τις άδειες εξαγωγής και τις παραδόσεις των κινητήρων GE Aerospace F110-GE-129, οι οποίοι προορίζονται για το μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Τουρκία αναμένει βελτίωση του κλίματος μετά τη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Αν και ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Άγκυρα, συμφωνία δεν έχει επετεύχθη.

Η Τουρκία έχει δηλώσει πρόθυμη πως είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί στο ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400, χωρίς όμως να αποδεχθεί την πλήρη εγκατάλειψη του συστήματος, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Όπως ανέφεραν, η Άγκυρα θα μπορούσε να συμφωνήσει σε έναν τεχνικό, κοινό στρατιωτικό μηχανισμό για την εποπτεία τους.

Οι προσπάθειες της χώρας να αναπτύξει δικούς της υψηλών επιδόσεων στρατιωτικούς στροβιλοκινητήρες έχουν σημειώσει αργή πρόοδο, με τον TF35000 της Tusas Engine Industries να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατασκευή του θαλάμου καύσης, του στροβίλου, του ακροφυσίου, του μετακαυστήρα και του συστήματος εξαγωγής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη το Σάββατο, αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις στο πλαίσιο του νόμου Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. «Οι κινητήρες του Kaan βρίσκονται σε αναμονή στο Κογκρέσο, η αδειοδότησή τους έχει ανασταλεί. Πρέπει να εγκριθούν για να παραδοθούν ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή του Kaan.»

Ο Χαλούκ Γκιοργκούν, επικεφαλής του οργανισμού προμηθειών άμυνας της τουρκικής προεδρίας, δήλωσε ότι το πρόγραμμα του Kaan παραμένει σε τροχιά και ότι ο κινητήρας TF35000 θα παράγει μεγαλύτερη ώθηση από τον F110, που χρησιμοποιεί η Lockheed Martin στο F-16 και η Boeing στο F-15E Strike Eagle, μεταξύ άλλων αεροσκαφών.

Ο Γκιοργκούν σημείωσε επίσης ότι η χώρα του υπέγραψε συμφωνία για την πώληση 48 μαχητικών Kaan στην Ινδονησία με «εγχώριους κινητήρες» μη αμερικανικής προέλευσης.

Η Τουρκία, πάντως, έχει λάβει την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την προμήθεια των λιγότερο ισχυρών κινητήρων F404 της GE, που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hurjet, σύμφωνα με τον Φαχρετίν Οζτούρκ, αναπληρωτή επικεφαλής της Turkish Aerospace Industries, ο οποίος μίλησε την Τρίτη σε μετάδοση στην πλατφόρμα Χ.

Η αλλαγή σε εναλλακτικό κινητήρα σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να περιπλέξει το πρόγραμμα Kaan, ανέφεραν οι πηγές. Η Τουρκία είτε θα προμηθευτεί τον F110 από τις ΗΠΑ είτε θα χρησιμοποιήσει τον TF35000 όταν αυτός είναι έτοιμος, πρόσθεσαν. Η Άγκυρα έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερους από δώδεκα F110 από τις ΗΠΑ για χρήση σε πρωτότυπα, αλλά η μαζική παραγωγή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2028, εξαρτάται από την εισαγωγή δεκάδων ακόμη κινητήρων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αν και η Τουρκία έχει στο παρελθόν συναρμολογήσει κινητήρες υψηλών επιδόσεων και εξαρτήματα, η έλλειψη βιομηχανικής εμπειρίας στην ανάπτυξη όλων των στοιχείων ενός τόσο περίπλοκου συστήματος αυτόνομα έχει επιβραδύνει την πρόοδο του TF35000, σημείωσαν. Η Άγκυρα ελπίζει να ξεκινήσει δοκιμές του TF35000 ήδη από το επόμενο έτος και να τον ενσωματώσει στο Kaan έως το 2032, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Για τον Ερντογάν, η οικοδόμηση μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί θεμέλιο για την επέκταση της εξωτερικής του πολιτικής από την Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή, σημειώνει το Bloomberg. Οι εξαγωγές όπλων της Τουρκίας υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 2020-24 σε σύγκριση με το 2015-19, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), την ώρα που οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά ένα τρίτο.

Ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν και ανώτατο στέλεχος της Baykar, της κορυφαίας τουρκικής εταιρείας παραγωγής drones, πιστώνεται με το ότι μετέτρεψε τη χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τουρκικές εταιρείες όπως η Turkish Aerospace Industries εξάγουν επίσης το επιθετικό ελικόπτερο T129, καθώς και χερσαία οχήματα και ναυτικά συστήματα.

Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κλασική πρόκληση της πλήρους αυτάρκειας στην παραγωγή: μεγάλο μέρος της παραγωγής βασίζεται στη διεθνή συνεργασία και η κατασκευή ενός σύνθετου οπλικού συστήματος από το μηδέν παραμένει δύσκολη. Η χώρα, για παράδειγμα, έχει χρησιμοποιήσει νοτιοκορεάτικους κινητήρες στις πρώτες παρτίδες του άρματος Altay, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έναν εγχώριο κινητήρα.

Η επίλυση της διαμάχης γύρω από τον νόμο CAATSA και τους ρωσικούς πυραύλους S-400 θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ενδιαφέρον για τη δημιουργία γραμμής παραγωγής της Baykar στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Η Άγκυρα στηρίζεται στις εξαγωγές για να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε έργα που εκτείνονται από αεροπλανοφόρα έως υπερηχητικούς πυραύλους. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία πούλησε πέρυσι όπλα αξίας άνω των 7 δισ. δολαρίων και μπορεί να φτάσει τα 20 δισ. «μέσα σε λίγα χρόνια».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ενισχύσει τη ζήτηση για τουρκικά drones, διευρύνοντας την επιρροή της Άγκυρας. Η τουρκική εταιρεία Repkon προμηθεύει εκρηκτικά στις ΗΠΑ για να αυξήσουν την παραγωγή νατοϊκών βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών, που είναι απαραίτητα για την Ουκρανία. Η Baykar έχει συστήσει κοινοπραξία με την ιταλική Leonardo για να διεισδύσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 25 δισ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το SIPRI.

«Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να βρίσκεσαι στο τραπέζι και στο να είσαι στο μενού είναι οι δυνατότητες αεράμυνας και επίθεσης», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ο Ερντογάν. «Διαθέτουμε τα συστήματά μας στους φίλους και συμμάχους μας και αυξάνουμε τη διπλωματική μας αποτελεσματικότητα.»



