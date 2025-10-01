Χερσώνα: Ρώσος πολιτικός δολοφονείται από ουκρανικό drone

Τη σοκαριστική στιγμή που ένας Ρώσος πολιτικός δολοφονείται από ουκρανικό drone κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το δραματικό βίντεο δείχνει ένα αυτοκίνητο να εκρήγνυται και να τυλίγεται στις φλόγες - σκοτώνοντας μέρα μεσημέρι τον υποστηρικτή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Λεόντιεφ, 61 ετών, πρόεδρος του διορισμένου από τη Ρωσία συμβουλίου στην πόλη Νόβα Καχόβκα στην περιφέρεια Χερσώνα, ήταν ο άνθρωπος που στη βομβιστική επίθεση.

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 61χρονο να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να κατευθύνεται σε ένα κτίριο, ωστόσο η ισχυρή έκρηξη του προκάλεσε σοβαρά τραύματα.



Ο σοβαρά τραυματισμένος πολιτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής Βλαντίμιρ Σάλντο. Αργότερα ανακηρύχθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τον Σάλντο, δύο ηλικιωμένες γυναίκες τραυματίστηκαν επίσης κατά την έκρηξη κοντά στο κτίριο του δημοτικού συμβουλίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το 2023, ο Βλαντίμιρ Μάλοφ, εκτελεστικός γραμματέας του κόμματος Ενωμένη Ρωσία στη Νόβα Καχόβκα, σκοτώθηκε επίσης σε βομβιστική επίθεση όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του.

