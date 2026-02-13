Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek), ο ηθοποιός που έγινε διάσημος την δεκαετία του '90 από τον ρόλο του έφηβου «Ντόσον Λίρι» στη σειρά "Dawson’s Creek", πέθανε την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία μόλις 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο θάνατός του συγκίνησε το Χόλυγουντ και εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, που παρακολουθούσαν ως έφηβοι τη σειρά.

Ο φίλος του ηθοποιού, Αλφόνσο Ριμπέιρο δημοσίευσε μια σπαρακτική φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ . Σε αυτή, αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο, κρατώντας τον αγκαλιά και ακουμπώντας τρυφερά το κεφάλι του στο δικό του.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη σύζυγο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, λίγα μόλις λεπτά πριν του πει το «τελευταίο αντίο».

«Η τελευταία μου στιγμή ήταν που τον έκανα να γελάσει για τελευταία φορά. Ήδη μου λείπει πραγματικά» ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

