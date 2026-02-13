Ένα αθόρυβο, μη ανιχνεύσιμο λέιζερ που μπορεί να καταρρίψει ρωσικά drones σαν να «χτυπήθηκαν από αόρατο κεραυνό» ανέπτυξε η Ουκρανία, σύμφωνα με το The Atlantic.

Το λέιζερ Sunray «λιώνει» τα εχθρικά drones σε δευτερόλεπτα, χωρίς να εκπέμπει θόρυβο ή φως, με ένα «κλάσμα του κόστους» παρόμοιων όπλων υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Στην πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του μπροστά σε δημοσιογράφους, το όπλο λέιζερ κατάφερε να καταρρίψει ένα μικρό drone εκατοντάδες μέτρα μακριά, σε μια στιγμή.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα, το drone άρχισε να καίγεται σαν να χτυπήθηκε από αόρατο κεραυνό και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος σε ένα πύρινο τόξο», ανέφερε ο δημοσιογράφος Simon Shuster, που παρακολούθησε το πλήγμα.

Αυτή η δοκιμή ήταν η πρώτη φορά που η Ουκρανία παρουσίασε το όπλο λέιζερ "Sunray", το οποίο προηγουμένως ονομαζόταν "Trident".

Το κανόνι λέιζερ θα μπορούσε εύκολα να φορτωθεί σε ένα φορτηγό, με το σκόπευτρό του να μην διαφέρει από αυτό ενός τηλεσκοπίου ερασιτέχνη, σύμφωνα με το Atlantic¨και την Kyiv Post.

Tο σύστημα κατασκευάστηκε σε περίπου δύο χρόνια με κόστος αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων και θα μπορούσε να πωληθεί για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ανά μονάδα - καθιστώντας το μια οικονομική, υψηλής τεχνολογίας αεράμυνα ενάντια στις συνεχείς επιθέσεις drones της Ρωσίας.

Το Ναυτικό των ΗΠΑ λειτουργεί ένα αντίστοιχο όπλο λέιζερ - γνωστό ως HELIOS - , το οποίο αναπτύχθηκε από την Lockheed Martin βάσει σύμβασης 150 εκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018. Η πρώτη μονάδα HELIOS εγκαταστάθηκε σε ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό το 2022 για άμυνα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Πηγή: skai.gr

