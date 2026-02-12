Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, η Κέιτι Χολμς αποχαιρέτησε τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Dawson’s Creek», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από γενναία μάχη δύο ετών με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η Κέιτι Χολμς, η οποία υποδύθηκε την Τζόι Πότερ στη δημοφιλή εφηβική σειρά της δεκαετίας του ’90, δημοσίευσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη φιλία και τη συνεργασία της με τον εκλιπόντα ηθοποιό. Η σχέση των χαρακτήρων τους αποτέλεσε τον βασικό άξονα της σειράς καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς προβολής της.

«Έγραψα αυτά τα λόγια με βαριά καρδιά. Είναι πολλά όσα πρέπει να επεξεργαστώ. Είμαι βαθιά ευγνώμων που μοιράστηκα ένα κομμάτι της διαδρομής του Τζέιμς. Τον αγαπώ πολύ», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στη σύζυγό του και στα έξι παιδιά τους, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μετά τη μακρά περίοδο θεραπείας του.

Στο συγκινητικό της μήνυμα, η ηθοποιός σημείωσε: «Το να μοιράζομαι τον χώρο με τη φαντασία σου ήταν ιερό. Να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα στη χώρα της δημιουργίας και να εμπιστευόμαστε ότι οι καρδιές μας ήταν ασφαλείς στην έκφρασή τους».

Αναφερόμενη στις κοινές τους αναμνήσεις από τα γυρίσματα του «Dawson’s Creek», πρόσθεσε ότι αυτές περιλάμβαναν «γέλιο, συζητήσεις για τη ζωή, τραγούδια του Τζέιμς Τέιλορ και περιπέτειες μιας μοναδικής νεότητας».

Η Κέιτι Χολμς περιέγραψε τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ως άνθρωπο με «γενναιότητα, συμπόνια, ανιδιοτέλεια και δύναμη», υπογραμμίζοντας την εκτίμησή του για τη ζωή και την επιλογή του να τη βιώσει με ακεραιότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αντιμετώπισε τη ζωή ως τέχνη, δημιουργώντας έναν ισχυρό οικογενειακό δεσμό και ανατρέφοντας έξι παιδιά.

«Πενθώ αυτή την απώλεια με μια καρδιά που συνδυάζει τη συνείδηση της απουσίας του με βαθιά ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμα που άφησε», κατέληξε, απευθυνόμενη στη σύζυγό του και στα παιδιά τους: «Θα είμαστε πάντα εδώ για εσάς, περιβάλλοντάς σας με αγάπη και συμπόνια».

Πηγή: skai.gr

