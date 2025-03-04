Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε σήμερα πως μίλησε με ασέβεια για τη Βρετανία και τη Γαλλία περιγράφοντας μια σχεδιαζόμενη ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία έως 20.000 στρατιωτών από κάποια «τυχαία χώρα που δεν έχει πολεμήσει σε έναν πόλεμο εδώ και 30-40 χρόνια».

Τα σχόλια του Βανς σχετικά με μια σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, είχαν ως αποτέλεσμα πολιτικοί και βετεράνοι και στις δύο χώρες να πουν πως προσβάλλει εκατοντάδες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Βανς είπε πως είναι «υπερβολικά ανέντιμο» να υπαινίσσεται κανείς πως εκείνος αποδοκίμασε τα βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα στις δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε χθες στο Fox News.

«Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στο απόσπασμα, δύο χώρες που πολέμησαν με θάρρος στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια…», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Μονάχα η Βρετανία και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί δημοσίως σε μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε σήμερα πως αναφερόταν σε άλλες χώρες που πιθανόν θα συμμετάσχουν σε αυτό που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποκάλεσε το Σαββατοκύριακο «έναν πρόθυμο συνασπισμό», ο οποίος θα συνέβαλε σε μια οποιαδήποτε μεταπολεμική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Τα τελευταία 40 χρόνια, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα έχουν πολεμήσει στο πλευρό των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο Τζέιμς Κάρτλιντζ, ο σκιώδης υπουργός Άμυνας του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας, χαρακτήρισε τα σχόλια του Βανς «βαθιά ασεβή».

Ο Τζόνι Μέρσερ, ένας Βρετανός βετεράνος και πρώην υφυπουργός Άμυνας, αποκάλεσε τον Βανς «κλόουν».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε στη γαλλική Εθνοσυνέλευση: «Σεβόμαστε τους βετεράνους όλων των συμμαχικών χωρών. Θα διασφαλίσουμε ότι οι βετεράνοι μας γίνονται σεβαστοί».

Το κόμμα Αναγέννηση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Οι Γάλλοι και Βρετανοί στρατιώτες που πέθαναν πολεμώντας την τρομοκρατία, που πολέμησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις πέθαναν στο πλευρό Αμερικανών στρατιωτών, αξίζουν καλύτερη αντιμετώπιση από την απαξίωση του Αμερικανού αντιπροέδρου».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του βρετανικού λαϊκιστικού κόμματος Reform και φίλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Λάθος, λάθος, λάθος» σχετικά με τα σχόλια του Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

