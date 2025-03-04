Τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή του στην Ουκρανία, αναμένεται να διακηρύξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου, σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο συμπερασμάτων.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», αναμένεται να υπογραμμίσουν οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες, στα συμπεράσματά τους, μετά τη Σύνοδο Κορυφής.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια. Από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με τους εταίρους και τους συμμάχους τους, υπογράμμισαν την ανάγκη να τεθεί ένα τέλος σε αυτόν, μέσω μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης βασισμένης στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου», επισημαίνεται στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της 6ης Μαρτίου.

Ενόψει της νέας δυναμικής για τις διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υπογραμμίσει τις εξής αρχές:

α) δεν μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία

β) δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης. Η ασφάλεια της Ουκρανίας, της Ευρώπης και του κόσμου είναι αλληλένδετες.

γ) μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ως μέρος της διαδικασίας που οδηγεί σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία

δ) οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που συμβάλλουν στην αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας στο μέλλον

ε) η ειρήνη πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται, επίσης, να επισημάνουν ότι η επίτευξη «της ειρήνης μέσω της ισχύος» απαιτεί η Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, αμυντικά και στρατιωτικά. Αυτό ισχύει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Για τον σκοπό αυτό, οι "27" αναμένεται να τονίσουν ότι «η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, να παρέχει ενισχυμένη πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της και να εντείνει την πίεση στη Ρωσία προκειμένου να αποδυναμώσει την ικανότητά της να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο».

Στο κείμενο συμπερασμάτων θα επισημαίνεται, ακόμα, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία οικονομική στήριξη και συγκεκριμένα, το 2025, θα παρασχεθούν συνολικά 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με εκταμιεύσεις ύψους 12,5 δις ευρώ από τη Διευκόλυνση της Ουκρανίας και με εκταμιεύσεις 18,1 δις ευρώ στο πλαίσιο του πακέτου που συμφωνήθηκε σε επίπεδο G7 τον Ιούνιο του 2024.

«Μια Ουκρανία ικανή να αμυνθεί αποτελεσματικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας», επισημαίνεται στο σχέδιο συμπερασμάτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να χαιρετίσει την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν περαιτέρω τις πιεστικές στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες για την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να τονίσουν την ανάγκη εντατικοποίησης των εργασιών για την περαιτέρω υποστήριξη και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και την εμβάθυνση της συνεργασίας της με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Αναμένεται, τέλος, να τονίζουν ότι τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συμβάλουν περαιτέρω στις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, βάσει των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους, μεταξύ άλλων διερευνώντας την πιθανή χρήση των μέσων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνας. Σημειώνεται ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να αναληφθούν σε διαβούλευση με την Ουκρανία, καθώς και με ομοϊδεάτες και διατλαντικούς εταίρους. Η στρατιωτική υποστήριξη και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα παρέχονται με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

