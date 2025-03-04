Χαμάς: Κάλεσε την αραβική Σύνοδο για τη Γάζα να αποτρέψει κάθε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων

Η Χαμάς κάλεσε την αραβική Σύνοδο για το μέλλον της Γάζας, που ξεκίνησε σήμερα στο Κάιρο, να «αποτρέψει» κάθε σχέδιο εκτοπισμού του πληθυσμού από τον θύλακα, του οποίου το Ισραήλ αξιώνει τη «αποστρατιωτικοποίηση» προκειμένου να σωθεί η συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Έχοντας βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο οι Άραβες ηγέτες σκοπεύουν να προτείνουν μία εναλλακτική, προβλέπει την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνση του πληθυσμού της. Το σχέδιο χαιρέτισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιβεβαίωσε χθες ότι «είναι καιρός να δώσουμε στους κατοίκους της Γάζας την ελευθερία να φύγουν».

«Ελπίζουμε σε έναν αποτελεσματικό αραβικό ρόλο που θα βάλει τέλος στην ανθρωπιστική τραγωδία, η οποία δημιουργήθηκε από την κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας (…) και θα αποτρέψει τα σχέδια της (ισραηλινής) κατοχής με στόχο να εκτοπίσει» τους Παλαιστίνιους, υπογράμμισε η Χαμάς.

Η Σύνοδος του Αραβικού Συνδέσμου ξεκίνησε σήμερα και ενώ η συμφωνία εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου, παραπαίει λόγω των βαθιών διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Έπειτα από τις ομιλίες του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά αλ Χαλίφα, η Σύνοδος αναμένεται να συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών προκειμένου, όπως μεταδίδει το ενημερωτικό μέσο Al-Qahera news, που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος, να εγκριθεί ένα αιγυπτιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

