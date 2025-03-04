Λογαριασμός
Μπαϊρού: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκατάλειψη» της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα και αποτελεσματικά τα όπλα που θα έστελναν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εγκαταλείπει το Κίεβο, αφήνοντας τη Μόσχα να κερδίσει τον πόλεμο.

«Η αναστολή (στρατιωτικής) βοήθειας εν καιρώ πολέμου προς μια χώρα που δέχεται επίθεση υποδηλώνει εγκατάλειψη αυτής της χώρας (σ.σ. εν προκειμένω της Ουκρανίας)... και αποδοχή ή ελπίδα πως η επιτιθέμενη (σ.σ. δηλαδή η Ρωσία) θα κερδίσει», είπε ο Μπαϊρού σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου για την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα και αποτελεσματικά τα όπλα που θα έστελναν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

