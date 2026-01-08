Λογαριασμός
Με λοίμωξη του αναπνευστικού ο Γιώργος Βασιλείου - Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του

«Ο κ. Βασιλείου λαμβάνει όλη την απαιτούμενη φαρμακευτική και υποστηρικτική αγωγή, καθώς και όλη την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα»

Βασιλείου

Ο Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γεώργιος Βασιλείου, νοσηλεύεται από τις 6 Ιανουαρίου 2026, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Ο κ. Βασιλείου λαμβάνει όλη την απαιτούμενη φαρμακευτική και υποστηρικτική αγωγή, καθώς και όλη την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΚΥπΥ (Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας). 

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή.

