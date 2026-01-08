Οι ΗΠΑ αποσύρονται άμεσα από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν άμεσα τη συμμετοχή τους από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund).

«Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποσυρθεί από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από το Ταμείο και παραιτούνται από τη θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του GCF, με άμεση ισχύ», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η χώρα μας δεν θα χρηματοδοτεί πλέον ριζοσπαστικές οργανώσεις όπως το GCF, οι στόχοι των οποίων έρχονται σε αντίθεση με το γεγονός ότι η προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσηλωμένη στην προώθηση όλων των προσιτών και αξιόπιστων μορφών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας. Το GCF δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους στόχους της UNFCCC, ωστόσο η συνέχιση της συμμετοχής σε αυτό κρίθηκε ότι δεν συμβαδίζει πλέον με τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) είναι διεθνές χρηματοδοτικό ταμείο που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του είναι να στηρίζει αναπτυσσόμενες χώρες στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Το Ταμείο χρηματοδοτεί έργα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ανθεκτικές υποδομές και η βιώσιμη γεωργία, με χρήματα που προέρχονται κυρίως από ανεπτυγμένες χώρες.

