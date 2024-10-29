Τζεφ Μπέζος: Γιατί η Washington Post δεν στηρίζει Τραμπ ή Χάρις

Την απόφασή του η Washington Post να μην στηρίξει την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τραμπ στις κρίσιμες προεδρικές εκλογές επιχειρεί να εξηγήσει ο ιδιοκτήτης της ιστορικής εφημερίδας Τζεφ Μπέζος, σε άρθρο του με τίτλο: «Η σκληρή αλήθεια: Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης». Η απόφαση του Μπέζος προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, και εντός της εφημερίδας, αλλά στο άρθρο του υποστηρίζει ότι πρόκειται για «απόφαση αρχών και είναι η σωστή», καθώς τέτοιου είδους πρακτικές «δίνουν την εντύπωση της προκατάληψης».

«Στις ετήσιες δημόσιες έρευνες για την εμπιστοσύνη και τη φήμη, οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης πέφτουν τακτικά κοντά στον πάτο, συχνά ακριβώς πάνω από το Κογκρέσο. Αλλά στη φετινή δημοσκόπηση της Gallup, καταφέραμε να πέσουμε κάτω από το Κογκρέσο. Το επάγγελμά μας είναι πλέον το λιγότερο αξιόπιστο από όλα. Προφανώς κάτι κάνουμε λάθος».

«Πρέπει να είμαστε ακριβείς, και πρέπει να μας πιστεύουν ότι είμαστε ακριβείς. Είναι ένα πικρό χάπι για να το καταπιούμε, αλλά αποτυγχάνουμε στη δεύτερη απαίτηση. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι προκατειλημμένα. Όποιος δεν το βλέπει αυτό δίνει ελάχιστη προσοχή στην πραγματικότητα και όσοι μάχονται την πραγματικότητα χάνουν».

Opinion by Jeff Bezos: Presidential endorsements do nothing to tip the scales of an election. What presidential endorsements actually do is create a perception of bias. The credibility gap can be bridged by independence. https://t.co/ukc569Z24p — The Washington Post (@washingtonpost) October 29, 2024

«Η πραγματικότητα είναι αήττητη πρωταθλήτρια. Θα ήταν εύκολο να κατηγορήσουμε άλλους για τη μακρά και συνεχή πτώση της αξιοπιστίας μας (και, επομένως, την πτώση της επιρροής), αλλά η νοοτροπία του θύματος δεν θα βοηθήσει. Το παράπονο δεν είναι στρατηγική. Πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να ελέγξουμε τι μπορούμε να ελέγξουμε για να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας».

«Τέτοιου είδους πρακτικές δεν κάνουν τίποτα για να γείρουν τη ζυγαριά των εκλογών. Κανένας αναποφάσιστος ψηφοφόρος στην Πενσιλβάνιας δεν πρόκειται να πει, "θα πάω με αυτόν που στηρίζει η εφημερίδα Α". Κανένας», επιμένει στο άρθρο του ο Μπέζος.

«Αυτό που κάνει στην πραγματικότητα η στήριξη κάποιου υποψηφίου είναι να δημιουργεί μια αντίληψη μη ανεξαρτησίας».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι προκατειλημμένα. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, δίνει ελάχιστη προσοχή στην πραγματικότητα, και όσοι πολεμούν την πραγματικότητα χάνουν» συνεχίζει ο Μπέζος.

Όπως ανέφερε, μάλιστα, η εφημερίδα του και οι New York Times κερδίζουν πολλά βραβεία, αλλά «όλο και περισσότερο απευθύνονται μόνο σε μια συγκεκριμένη ελίτ. Πολλοί άνθρωποι στρέφονται σε ανεπίσημα podcasts, ανακριβείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες μη επαληθευμένες πηγές ειδήσεων, οι οποίες μπορούν γρήγορα να διαδώσουν παραπληροφόρηση και να βαθύνουν τις διαιρέσεις».

«Πολλοί από τους καλύτερους δημοσιογράφους που θα βρείτε οπουδήποτε εργάζονται στην Washington Post και εργάζονται σκληρά κάθε μέρα για να φτάσουν στην αλήθεια. Τους αξίζει να τους πιστεύουν» καταλήγει ο μεγιστάνας.



